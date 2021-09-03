تصرفات عقارات دبي تسجل 9.4 مليارات درهم في أسبوع

المصدر: دبي ■ وام

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال أسبوع 9.4 مليارات درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 1226 مبايعة بقيمة 4.51 مليارات درهم، منها 146 مبايعة لأراضٍ بقيمة 2.26 مليار درهم، و1080 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 2.25 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 659 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي»، تليها مبايعة بقيمة 325 مليون درهم في منطقة «المرقبات».

وتصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة 40 مبايعة بـ90 مليون درهم، تلتها منطقة «رأس الخور» بتسجيلها 30 مبايعة بـ689 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعتان بقيمة 27 و25 مليون درهم على التوالي في منطقة «معيصم الأولى».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بعد أن سجلت 116 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 4.43 مليارات درهم، منها 94 رهناً لأراضٍ بقيمة 1.62 مليار درهم، و286 رهناً لفلل وشقق بقيمة 2.81 مليار درهم. أما الهبات، فشهدت تسجيل 61 هبة بقيمة 468.52 مليون درهم.

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