عقارات دبي تسجل تصرفات بمليار درهم

المصدر: دبي ■ وام

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، مليار درهم، إذ شهدت الدائرة تسجيل 265 مبايعة بقيمة 719.37 مليون درهم، منها 48 مبايعة لأراض بقيمة 225.06 مليون درهم، و217 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 494.31 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ثم مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في «حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 74 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة معيصم الأول كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 147 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 341.84 مليون درهم، منها 17 رهناً لأراض بقيمة 32 مليون درهم، و58 رهناً لفلل وشقق بقيمة 309.84 ملايين درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل سبع هبات بقيمة 10.29 ملايين درهم، كان أهمها في منطقة برج خليفة بقيمة خمسة ملايين درهم.

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