عقارات دبي تسجل تصرفات بـ 1.5 مليار درهم

المصدر: دبي ■ وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 267 مبايعة بقيمة 700.55 مليون درهم، منها 45 مبايعة لأراض بقيمة 228.29 مليون درهم، و222 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 472.26 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة «المركاض»، تلتها مبايعتان بقيمتي 14 و13 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وتصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة 15 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم، تلتها منطقة «مردف» بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 57 مليون درهم، وثالثة في «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 53 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة «معيصم الأول» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة «الكفاف»، ثم مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة «برج خليفة».

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنية الخامسة» بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، وثالثة في «الخليج التجاري» بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 274.26 مليون درهم، منها 13 رهناً لأراض بقيمة 57.54 مليون درهم، و84 رهناً لفلل وشقق بقيمة 216.73 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «مجمع دبي للاستثمار الأول» بقيمة 78 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ورسان الرابعة» بقيمة 54 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 31 هبة بقيمة 587.84 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة «نخلة جميرا» بقيمة 511 مليون درهم، وأخرى في منطقة «برج خليفة» بـ33 مليون درهم.

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