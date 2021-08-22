«أدنوك للتوزيع» تدرج أسهمها في «فوتسي» سبتمبر المقبل

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، عن إدراج أسهمها في «مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة»، اعتباراً من نهاية عمل يوم 16 سبتمبر 2021، في ما يخضع الإدراج إلى التأكيد النهائي من «فوتسي» في السادس من سبتمبر.

ويأتي إدراج أسهم «أدنوك للتوزيع» للتوسع في «مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة»، بعد أن استوفت جميع شروط الإدراج، حيث ستصبح الآن جزءاً من هذا المؤشر الذي يحظى باهتمام واسع، ويُعدّ بمثابة نقطة انطلاق لمؤسسات الاستثمار العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل أسهم «أدنوك للتوزيع» جاذبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويسهم في تنوع قاعدة مستثمريها.

مسيرة ناجحة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي، إن إدراج «أدنوك للتوزيع» في «مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة» يأتي في أعقاب إدراجها ضمن «مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة» في مايو 2021، ليشكل علامة بارزة أخرى في مسيرة نجاح سهم الشركة، ما يعزز جاذبيتها للاستثمار، ومكانتها وسط المستثمرين الدوليين، كما سيسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية في أسهم «أدنوك للتوزيع».

وأضاف: «يدل هذا الإدراج على مسيرة نمو الشركة الناجحة، ومكانتها في قطاع توزيع الوقود، وسنركز على تعزيز وتحديث تجربة تسوّق المتعاملين، وتنفيذ استراتيجتنا الطموحة، كما سنعمل خلال مرحلة توسعنا المقبلة على تحقيق فوائد طويلة المدى للمساهمين».

طرح خاص

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، نفذت في سبتمبر 2020 بنجاح عملية طرح خاص لـ1.25 مليار سهم من أسهم «أدنوك للتوزيع» بقيمة مليار دولار، وتم بيع هذه الأسهم إلى مؤسسات استثمارية، ما أدى إلى زيادة التداول الحر إلى 20%.

وفي مايو 2021، طرحت «أدنوك» 3% إضافية من أسهم رأس المال المسجل لـ«أدنوك للتوزيع» بقيمة 445 مليون دولار، ما زاد التداول الحر إلى 23%.

وتزامنت هذه العملية مع طرح «أدنوك» سندات غير مضمونة (سندات قابلة للاستبدال بأسهم) بقيمة 1.195 مليار دولار تقريباً، وتمثل هذه السندات نسبة 7% من رأس المال المسجل لـ«أدنوك للتوزيع»، وهي مستحقة الدفع في عام 2024، كما يمكن استبدال السندات بأسهم في «أدنوك للتوزيع» وفقاً لشروط خاصة.

وتحتفظ «أدنوك» بعد الصفقة بحصة استراتيجية تبلغ 70% على الأقل في «أدنوك للتوزيع» التي تحظى بإمكانات واعدة للنمو.

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