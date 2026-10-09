ثروة بيزوس تقفز 87 مليار دولار ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم

قفزت ثروة مؤسس "أمازون " جيف بيزوس بنحو 87 مليار دولار، بعد وصول تقييم شركته للفضاء "بلو أوريجين " إلى 140 مليار دولار في أحدث جولة تمويل، ليتقدم إلى المرتبة الثانية في قائمة أثرياء العالم، وفق مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

وبلغت ثروة بيزوس نحو 368.5 مليار دولار، متجاوزا المؤسس المشارك لشركة "ألفابت" لاري بيج، فيما احتفظ إيلون ماسك بالمركز الأول بثروة تقدر بنحو 1.02 تريليون دولار.

وجاءت القفزة في ثروة بيزوس مدفوعة بارتفاع تقييم "بلو أوريجين"، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بشركات الفضاء، التي أصبحت أحد أبرز محركات نمو ثروات المليارديرات في العام الجاري، بحسب بلومبيرغ.

وتعد جولة التمويل الأخيرة الأولى من نوعها لشركة "بلو أوريجين" منذ تأسيسها عام 2000، بعدما فتحت رأسمالها أمام مستثمرين خارجيين مقابل حصص ملكية، عقب سنوات من الاعتماد بصورة رئيسية على تمويل مؤسسها جيف بيزوس.

وبحسب بيانات "بيتش بوك"، كانت شركة "كواتيو مانجمنت" المستثمر الجديد الوحيد الذي جرى الكشف عن هويته في الجولة، بمساهمة بلغت نحو 4 مليارات دولار.

وأفادت بلومبيرغ بأن بيزوس احتفظ بحصة تبلغ 93% من "بلو أوريجين" بعد جولة التمويل، وفقا لتقديرات مؤشر المليارديرات.

وكانت الوكالة تقدر سابقا قيمة حصته في الشركة بنحو 17 مليار دولار، استنادا إلى تقديرات الأموال التي ضخها في المشروع.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن بيزوس استثمر نحو 30 مليار دولار في "بلو أوريجين" منذ تأسيسها، بما يشمل ملياري دولار في جولة التمويل الأخيرة.

وتتنافس "بلو أوريجين" مع شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك في مجالات عدة، أبرزها خدمات الإطلاق المداري والنقل إلى القمر.

ورغم ارتفاع تقييم "بلو أوريجين"، لا تزال "سبيس إكس" أكبر حجما من حيث الإيرادات والقيمة السوقية.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، حققت "سبيس إكس" إيرادات بلغت نحو 18.7 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 800 مليون دولار لشركة "بلو أوريجين".

وتبلغ القيمة السوقية لـ "سبيس إكس" نحو 2.23 تريليون دولار، فيما يمتلك ماسك نحو 35% من الشركة، وفقا لبلومبيرغ.

وأسهم اهتمام المستثمرين بقطاع الفضاء في تعزيز ثروتي بيزوس وماسك في 2026، مع ارتفاع تقييمات الشركات العاملة في إطلاق الصواريخ والخدمات الفضائية.

وكان ماسك قد أصبح أول شخص تتجاوز ثروته تريليون دولار عقب الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس" في يونيو الماضي. ورغم تراجع أسهم الشركة لاحقا، أضاف ماسك نحو 405 مليارات دولار إلى ثروته منذ بداية العام، بحسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

وتعكس القفزة الأخيرة في ثروة بيزوس الأثر المتزايد لتقييمات الشركات الخاصة العاملة في قطاع الفضاء على ثروات مؤسسيها، حتى قبل إدراج أسهمها في الأسواق المالية.