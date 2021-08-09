ارتفاع سوق دبي المالي لثامن جلسة على التوالي

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أنهت أسواق المال المحلية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع، حيث صعد سوق دبي المالي للجلسة الثامنة علي التوالي محافظاً علي أعلي مستوي له، مغلقاً عند مستوى 2823.35 نقطة بنهاية الجلسة، كما استمر تحقيق سوق أبوظبي للأوراق المالية لمستويات قياسية جديدة لأول مرة في تاريخه، حيث أغلق السوق مرتفعاً 0.95%، إلي مستوي 7572.82 نقط.

وتاريخياً عاد سوق دبي المالي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث أغلق اليوم عند 2823 نقطة، وهو مستوىً يقارب مستواه بنهاية يناير 2020 قبيل التصحيح القوي الذي حصل خلال فترة الجائحة والإغلاقات التي جرت حينها.

ودعمت الأسهم القيادية التي تشكّل أوزاناً أثقل في المؤشر العام، تعافي السوق من تصحيح كورونا، رغم عدم مواصلة صعوده إلى مستويات أعلى كما هو الحالي في بورصة أبوظبي، فارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني الأكبر وزناً في مؤشر السوق، من 9.20 درهم في 10 أغسطس 2020 إلى 13.60 درهم اليوم بنسبة نمو 48 %.

كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي من 3.82 درهم في 10 أغسطس 2020 إلى 5.07 درهم اليوم بنسبة نمو 33 %، وارتفع سهم إعمار العقارية من 2.67 درهم في 10 أغسطس 2020 إلى 4.03 درهم اليوم بنسبة نمو 51 %

وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً 0.95 %، إلي مستوي تاريخي جديد عند 7572.82 نقطة، حيث جرت تعاملات على عدد 156.23 مليون سهم، بقيمة 1.36 مليار درهم.

وتاريخياً واصل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، تسجيل مستويات قياسية جديدة، ليسجل أمس أعلى إغلاقٍ في تاريخه عند 7573 نقطة.

وبدأ السوق يسجل مستويات قياسية منذ نهاية العام الماضي 2020، بعد استئنافه الصعود عقب التصحيح القوي الذي شهده في مارس وأبريل 2020، بسبب جائحة كورونا والاغلاقات والأزمة الناتجة عنها.

ويأتي صعود مؤشر بورصة أبوظبي مدعوماً بارتفاع الأسهم القيادية التي تشكل أوزاناً أثقل في المؤشر العام، مثل سهم اتصالات الإمارات، الذي صعد من مستوى 16.60 درهم في 10 أغسطس 2020، إلى نحو 24 درهماً الآن بنسبة نمو 45 %، وبنك أبوظبي الأول الذي صعد من نحو 11.04 درهماً في 10 أغسطس 2020، إلى قرابة 17 درهماً الآن بنسبة نمو 53 %، وكذلك سهم العالمية القابضة الذي يسجل أعلى الأسعار السوقية لسهم قيمته الاسمية درهم واحد في تاريخ أسواق الإمارات، حيث صعد السهم من سعر 35 درهماً في 10 أغسطس 2020، إلى 141 درهماً اليوم بنسبة نمو 303 %.

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