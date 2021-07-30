«نخلة جميرا» تسجل مبايعة شقق وفلل بـ 72 مليون درهم

المصدر: دبي ■ وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 976 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 312 مبايعة بقيمة 699.72 مليون درهم، منها 14 مبايعة لأراضي بقيمة 107.97 ملايين درهم، و298 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 591.75 مليون درهم.

وجاءت أهم ثلاث مبايعات الأراضي في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، بقيمة 49 مليون درهم، و21 مليون درهم، وتسعة ملايين درهم.

كما تصدرت «حدائق الشيخ محمد بن راشد» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثلاث مبايعات بقيمة 79 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبية الثالثة» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة ثمانية ملايين درهم، وثالثة في «وادي الصفا 5» بتسجيلها مبايعتين بقيمة ثمانية ملايين درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة «الخليج التجاري»، وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا». وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بعد أن سجلت 59 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، تلتها منطقة «المركاض» بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم، وثالثة في «الثنية الخامسة» بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 271.41 مليون درهم، منها ثمانية رهون لأراض بقيمة 14.29 مليون درهم، و86 رهناً لفلل وشقق بقيمة 257.12 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الثنية الأولى» بقيمة 121 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الثنية الخامسة» بقيمة 33 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل ثلاث هبات بقيمة 5.01 ملايين درهم، كان أهمها في منطقة «الحبية الثالثة» بقيمة ثلاثة ملايين درهم، وأخرى في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة مليون درهم.

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