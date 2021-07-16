«موسم العيد» يحسّن الطلب على هدايا المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بين 1.5 و1.75 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما تأتي تلك الزيادات السعرية للأسبوع الثاني على التوالي وبإجمالي زيادات بلغت ستة دراهم خلال أسبوعين.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الأسواق بدأت تشهد أخيراً معدلات إقبال لعدد من المتعاملين على شراء هدايا المشغولات بمناسبة موسم عيد الأضحى، لافتين إلى أن مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة شهدت تحسناً على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب.

من جانبهم، أفاد متعاملون بأنهم فضلوا شراء هدايا عيد الأضحى بشكل مبكر تخوفاً من تحول أسعار المعدن الأصفر للمزيد من الارتفاع، مضيفين أن معظم المشتريات تركزت في عياري 18 و21 قيراطاً.

وتفصيلاً، قال المتعامل، السيد عبدالعزيز، إنه اشترى هدية من المشغولات الذهبية من عيار 21 قيراطاً لأسرته بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، لافتاً إلى أنه «على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب، إلا أنها مازالت عند حدود مناسبة للشراء».

وأشار المتعامل، معاذ رضوان، إلى أنه اعتاد شراء هدية من المشغولات الذهبية لأسرته في موسم عيد الأضحى، وأنه فضل الشراء مبكراً قبيل أيام العيد، مع توقع ارتفاع أسعار الذهب بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتعامل، سلمان طه، أنه فضل شراء قطعتين من المشغولات من عيار 18 قيراطاً، قبيل عيد الأضحى، وذلك لتجنب فترات الازدحام خلال أيام العيد بالأسواق، وتخوفاً من زيادة أسعار الذهب بنسب كبيرة وفقاً لتوقعات بعض التقارير.

تحسن الطلب

بدوره، قال مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن «اقتراب عيد الأضحى انعكس بشكل إيجابي في تحسن الطلب على شراء هدايا المشغولات الذهبية الجديدة، وذلك على الرغم من مواصلة زيادة الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي»، لافتاً إلى أن «الحصص الأكبر من مبيعات المشغولات تركزت في عياري 18 و21 قيراطاً، واستحوذت الجنسيات العربية يليها الآسيوية على النسب الأكبر من المتعاملين».

التحسن التدريجي

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إنه «رغم بدء التحسن التدريجي لمبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، فإن معظم المبيعات تركزت في الهدايا من الأحجام الصغيرة، بسبب الارتفاعات الأخيرة التي سجلتها أسعار الذهب»، معتبراً أن «موسم عيد الأضحى هو الذي حفز متعاملين على الشراء وأنعش الأسواق، بعد حالة الهدوء والبطء التي شهدتها الأيام السابقة».

واعتبر مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، أنه «على الرغم من بوادر التحسن في الأسواق لشراء هدايا المشغولات من عيد الأضحى، فإنها مازالت في المراحل الأولى لها، وأنه من المتوقع أن ترتفع وتيرة الإقبال بنسب أكبر خلال الأيام المقبلة، سواء قبيل أو خلال أيام العيد»، لافتاً إلى أنه «من الطبيعي أن تتركز معظم المبيعات في القطع من الأوزان الصغيرة، في ظل الارتفاعات الأخيرة التي سجلتها أسعار الذهب».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 221 درهماً، بارتفاع 1.75 درهم، مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، 207.5 دراهم، بزيادة 1.75 درهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 198 درهماً، بارتفاع 1.5 درهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 169.75 درهماً، بزيادة 1.5 درهم.

• متعاملون فضلوا شراء هدايا العيد مبكراً تخوفاً من استمرار ارتفاع الأسعار.

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