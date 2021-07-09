«العطلات» تنعش مبيعات المشغولات والعملات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

سجلت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات راوحت قيمتها بين 3.25 و4.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وتأتي الارتفاعات الجديدة عقب انخفاضات استمرت ثلاثة أسابيع متتالية بتراجع وصل بمجمله إلى 13.75 درهماً لسعر الغرام.

واعتبر متعاملون، أن الأسعار الحالية للذهب لاتزال عند حدود منخفضة محفزة على الشراء، ما دفعهم إلى شراء هدايا من المشغولات والعملات الذهبية استعداداً لقضاء عطلاتهم في بلدانهم.

من جهتهم، قال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إنه على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب، فإن الأسواق شهدت طلباً ملحوظاً على العملات والمشغولات الذهبية، مدعوماً بإقبال متعاملين على شراء هدايا ذهبية قبيل السفر، موضحين أن معظم مبيعات المشغولات استحوذت عليها المشغولات من عيار 18 قيراطاً، فيما شهدت العملات الذهبية معدلات متباينة في الطلب من حيث الأوزان.

الأسعار

وتفصيلاً، سجلت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات راوحت قيمتها بين 3.25 و4.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 219.25 درهماً، بارتفاع قدره 4.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 205.75 دراهم، بزيادة 3.75 دراهم.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى196.5 درهماً، بارتفاع بلغ 3.5 دراهم، فيما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 168.25 درهماً، بزيادة قدرها 3.25 دراهم.

شراء الهدايا

إلى ذلك، قال المتعامل، سمير يحيى، إنه اشترى قطعة من المشغولات الذهبية كهدية لأسرته مع استعداده للسفر خلال الأيام المقبلة لقضاء إجازته الصيفية في بلده، لافتاً إلى أن الأسعار الحالية للذهب لاتزال عند حدود منخفضة محفزة على الشراء.

أما المتعامل، إبراهيم كامل، فقال إنه اشترى أكثر من قطعة من المشغولات ومن العملات الذهبية التي يتم تركيبها في قلادة كهدايا لأفراد عائلته عند السفر لقضاء عطلة الصيف معهم، معتبراً أن أسعار الذهب حالياً مناسبة للشراء.

وأفاد المتعامل، معاذ بشير، بأنه فضل شراء قطعتين من العملات الذهبية كهدايا لأسرته عند السفر، وذلك لكون العملات الذهبية يمكن استخدامها للزينة، كما أنها تصلح لأغراض الادخار عند الحاجة.

نمو لافت

من جهته، قال مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، إن أسواق الذهب في دبي والشارقة، شهدت أخيراً نمواً لافتاً في الطلب على المشغولات والعملات الذهبية، مع بداية موسم العطلات والصيف وتوجه عدد من المتعاملين لشراء الهدايا لأسرهم قبل السفر.

وأضاف أن استمرار أسعار الذهب عند معدلات منخفضة على الرغم من الزيادات المحدودة التي حققتها أخيراً، دعم أيضاً المبيعات، ولم يغير من كون مؤشرات الأسعار الحالية محفزة على الشراء.

طلب موسمي

بدوره، ذكر مدير المبيعات في محل «دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الذهب لم تكن مؤثرة بشكل سلبي على الطلب، كونها جاءت عقب سلسلة من الانخفاضات المتتالية التي سجلتها خلال الأسابيع الماضية، فضلاً عن أن الأسواق تشهد حالياً طلباً موسمياً يتعلق بالعطلات والصيف وتفضيل متعاملين شراء الهدايا من العملات والمشغولات الذهبية.

وأوضح أن معظم عمليات الإقبال تركزت على المشغولات من عيار 18 قيراطاً، فيما شهدت العملات الذهبية معدلات متباينة في الطلب من حيث الأوزان، خصوصاً أنها تعد متقاربة مقارنة بالسبائك التي تتفاوت أوزانها بنسب كبيرة.

ارتفاعات متوقعة

وفي السياق ذاته، بين مدير محل «دهكن للمجوهرات»، أشوك بويت، أن من أهم العوامل التي جعلت الأسواق تشهد أخيراً معدلات إقبال نشطة، أن العديد من المتعاملين يتوقعون توجه الأسعار للارتفاع بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي حفز الطلب على العملات لأغراض الادخار، إضافة إلى بعض مبيعات السبائك لأغراض تتعلق بالاستثمار.

وقال إن تزايد إقبال بعض المتعاملين على شراء هدايا المشغولات الذهبية، يؤشر إلى كون الأسعار الحالية تعد مناسبة للشراء قبيل السفر لقضاء العطلات.

سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، وصل إلى 196.5 درهماً الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 3.5 دراهم.

معظم مبيعات المشغولات الذهبية استحوذت عليها المشغولات من عيار 18 قيراطاً.

الارتفاعات الجديدة تأتي عقب انخفاضات استمرت 3 أسابيع متتالية.

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