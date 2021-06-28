720 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 720 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الصادر عن الدائرة، بتسجيل 317 مبايعة بقيمة 467.52 مليون درهم، منها 10 مبايعات لأراضٍ بقيمة 54.37 مليون درهم، و307 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 413.16 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 205.44 ملايين درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 37 هبة بقيمة 47.55 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، مبايعتان في منطقة «سيح شعيب 4»، الأولى بقيمة 16 مليون درهم، والثانية بـ13 مليون درهم، تلتهما مبايعة بتسعة ملايين درهم في منطقة «سيح شعيب 3».

وتصدرت «اليفرة 3» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بمليوني درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل في منطقة نخلة جميرا، حيث شهدت مبايعتين، الأولى بقيمة 20 مليون درهم، والثانية بقيمة 14 مليون درهم، فضلا عن مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول. وتصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 107 مبايعات بقيمة 86 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

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