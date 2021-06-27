تخفيضات تجاوز 75% على 500 علامة تجارية في دبي لفترة 10 أسابيع

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بأنه سيتم طرح عروض تخفيضات بنسب تراوح بين 25% وما يجاوز 75% على أكثر من 500 علامة تجارية لفترة 10 أسابيع، وذلك ضمن فعاليات الدورة 24 من «مفاجآت صيف دبي 2021» التي ستنطلق في الأول من يوليو وحتى الرابع من سبتمبر المقبل.

وأكدت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» خلال لقاء صحافي عقدته في دبي أمس، أن دورة العام الجاري تشمل عروضاً أكثر مقارنة بدورة العام الماضي، مدعومة بتزايد إقبال الشركات للمشاركة وعروض أسواق الذهب في الفترة من 15 يوليو وحتى 10 أغسطس بمشاركة أكثر من 90 متجراً، تتضمن بيع مشغولات ذهبية دون رسوم مصنعية، وتخفيضات بنسبة 75% على الألماس واللؤلؤ.

عروض مكثفة

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن الدورة 24 من «مفاجآت صيف دبي» التي ستمتد على مدار 10 أسابيع في الفترة من الأول من يوليو المقبل وحتى الرابع من سبتمبر 2021، ستشمل عروضاً مكثفة، وبما يلبي احتياجات المقيمين والزوار، مع استحواذ دبي على ثقة السياح عقب تخفيف قيود السفر من دول عدة، والتطبيق الموسع للإجراءات الاحترازية في مرافق الإمارة.

وأضاف أن عروض التخفيضات ستشمل تنزيلات بنسب تراوح بين 25% وما يجاوز 75% على أكثر من 500 علامة تجارية.

وأوضح أن فعالية «عرض 12 ساعة من التخفيضات» التي ستنطلق في الأول من يوليو، تشمل تنزيلات بنسب تصل إلى 90% في الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً في مراكز تسوق: «مول الإمارات»، «سيتي سنتر مردف»، «سيتي سنتر ديرة»، «سيتي سنتر معيصم»، «ماي سيتي سنتر البرشاء»، و«سيتي سنتر الشندغة».

وكشف أن العرض سيشمل دخول المتسوقين في سحب «مليونير شير» لفرصة ربح مليون نقطة من برنامج المكافآت «شير»، في ما يتعين على أعضاء البرنامج من «ماجد الفطيم» مسح إيصالات الشراء بـ300 درهم على الأقل باستخدام تطبيق «شير» للدخول في السحب، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن اسم الفائز في الرابع من يوليو.

مشاركة كبيرة

من جهته، قال مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس عريقات، إن الدورة الجديدة من «مفاجآت صيف دبي» تمتاز بإقبال عدد كبير من الجهات والمتاجر للمشاركة في عروضها وفعالياتها، لافتاً إلى أن عدد المتاجر المشاركة حتى الآن يبلغ نحو 4000 متجر في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الدورة ستشمل تخفيضات موسعة بنسب تصل 90% خلال فترات مختلفة، ومنها خلال عرض أول يوم المفاجآت، إضافة إلى صفقات يومية بمتاجر مختلفة يتم الإعلان عنها بشكل منفصل وقبل إطلاقها بـ24 ساعة، مع تنزيلات بنسبة 90% خلال التخفيضات النهائية من «مفاجآت صيف دبي».

ولفت كذلك إلى سحوبات إلكترونية متنوعة تشمل جوائز بقيمة 10 آلاف درهم في مركزي تسوق «نخيل مول»، و«ابن بطوطة مول».

وأكد أنه سيُطرح عرض لمدة أسبوع، يتضمن تقديم العلامات التجارية التابعة لـ«كلوب أباريل» تخفيضات إضافية مع عدم تحمل المتسوقين لضريبة القيمة المضافة، كما يمكن للمستهلكين الاستفادة من هذا العرض داخل المتاجر أو على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني «www.6thstreet.com»، ليفوز 24 متسوقاً بنقاط «كلوب أباريل» بواقع 1250 نقطة لكل منهم (تعادل 1250 درهماً)، كما سيفوز سبعة متسوقين بـ10 آلاف نقطة لكل منهم (تعادل 10 آلاف درهم).

عروض الذهب

في السياق نفسه، قال مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات والشراكات الاستراتيجية، في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عبدالله الأميري، إنه سيتم طرح عروض ترويجية وتخفيضية بأسواق الذهب بدبي خلال الفترة من 15 يوليو المقبل وحتى 10 أغسطس المقبل، وتشمل بيع بعض المتاجر لمشغولات ذهبية دون رسوم مصنعية، وطرح متاجر أخرى لعروض بتخفيضات تصل إلى 75% على مجوهرات الماس واللؤلو.

وأضاف أن العروض تشمل أيضاً منح 15 متسوقاً جوائز بقيمة 150 ألف درهم في شكل قسائم شرائية عبر سحوبات إلكترونية، لافتاً إلى أن نحو 90 متجراً للذهب والمجوهرات في دبي ستشارك في تلك العروض.

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