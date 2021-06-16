بالصور.. فندق جديد في دبي تديره نساء.. ويقدم خدمات حصرية للمرأة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مجموعة "تايم للفنادق"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن أن فريق إدارة فندق "تايم أسما" الذي سيتم افتتاحه في دبي رسميا خلال سبتمبر المقبل، كله من النساء بما في ذلك مديرة الفندق، الفرنسية ألكسندرا كيلنر، إضافة إلى 80% من موظفي الفندق.

وأوضحت المجموعة في بيان، أن الفندق الجديد المصنف من فئة أربع نجوم، يقع في منطقة البرشاء في دبي، ويتكون من 232 غرفة فندقية موزعة على ستة طوابق مع صالة ألعاب رياضية، والتي لها أوقات عمل حصرية للسيدات وحمام سباحة و"جاكوزي" وأربع قاعات للاجتماعات، فضلا عن مركز أعمال ومطعمين للضيوف من الذكور والإناث.

وعلاوة على ذلك، يحتوي الفندق على طوابق مخصصة للمسافرات مع خدمات حصرية مخصصة للنساء بما في ذلك: خدمة غرف للسيدات ومكتب تسجيل وصول خاص بالنساء وخدمة النزلاء والضيوف، كما تشمل الميزات الأخرى إمكانية الحصول على منتجات التجميل حسب الطلب وعلاجات التجميل في الغرفة، إلى جانب وسائل الراحة المحسنة في كل غرفة، كما سيوفر الفندق أماكن مخصصة لركن السيارات للنساء فقط.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "تايم للفنادق"، محمد عوض الله: "ستتم إدارة جميع مجالات عمل الفندق من قبل النساء تحت قيادة ألكسندرا، ابتداء من قسم الموارد البشرية إلى المبيعات والأغذية والمشروبات والتمويل والمكتب الأمامي والتدبير المنزلي وحتى أن الطاهي التنفيذي (الشيف) للفندق الجديد ستكون من النساء أيضاً".

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