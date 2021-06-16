«إينوك لينك» تزوّد أسطول «إكسبو 2020 دبي» بمليون لتر وقود

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات، التابعة لمجموعة «إينوك»، عن توقيع اتفاقية مع معرض «إكسبو 2020 دبي» لتزويد أسطول الحدث الدولي بأكثر من مليون لتر من الوقود، ما سيسهم في تمكين الأسطول من الوصول إلى الوقود بأسلوب مريح وموثوق وآمن، وذلك في ضوء العمليات المكثّفة التي سيشهدها الحدث الضخم.

وانطلاقاً من دور «إينوك»، شريك الطاقة المتكاملة لـ«إكسبو 2020 دبي»، ستعمل المجموعة من خلال «إينوك لينك» على دعم المتطلبات اللوجستية للأسطول قبيل انطلاق الحدث الدولي.

حلول رقمية

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، في بيان، أمس: «باعتبارنا شريك الطاقة المتكاملة لـ(إكسبو 2020 دبي)، الحدث الدولي الرائد الذي تستضيفه دبي هذا العام، يسعدنا أن نسخّر كل حلولنا الرقمية المبتكرة ضماناً لسير العمليات بسلاسة، عبر توفير إمدادات الوقود المتواصلة للأسطول، ومن دون أي انقطاعات»، مؤكداً التزام المجموعة بتطوير أحدث التقنيات والحلول المبتكرة للارتقاء بخدمة العملاء ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

كفاءة

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للمشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، منال البيات: «في حدث بحجم (إكسبو 2020)، من الضروري أن نحدد الطرق التي تتيح لنا تحقيق أقصى قدر من الكفاءة للأنشطة التي تجري خلف الكواليس».

وأضافت: «بفضل منصة (إينوك لينك) وتقنيتها الرقمية المتطورة، ستتمتع عمليات المكاتب الخلفية في (إكسبو) بالأمان والبساطة والسلاسة، وهو ما يدعم هدف (إكسبو 2020)، المتمثل في عرض الأفكار والابتكارات التي تشكّل المستقبل».

أحدث الحلول

وذكرت البيات أن الشراكة الجديدة تأتي لتتيح لأسطول «إكسبو 2020 دبي» الوصول بسهولة وأمان إلى منتجات «إينوك لينك»، بما فيها الديزل والديزل الحيوي «بي 5» و«بي 20» والبترول. ولفتت إلى أن «إينوك لينك» تعد حالياً أحدث الحلول المتوافرة في السوق، لتوصيل الوقود بأسلوب آمن بالكامل للشركات في المنطقة، وتزاول عملها وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتعلقة بالسلامة والعمليات التشغيلية، إضافة إلى معايير السلامة المحلية.

أعلى المعايير

يشار إلى أن أسطول وقود «إينوك لينك»، يلبي أعلى معايير السلامة الدولية الصادرة عن الجهات العالمية، ومنها «الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق»، ومعايير «اتفاقية نقل البضائع الخطرة على الطرقات»، وإرشادات مختبرات أندررايترز (UL) للسلامة.

«محطة الخدمة المستقبلية»

أفادت مجموعة «إينوك» بأنها أطلقت، مطلع العام الجاري، «محطة الخدمة المستقبلية» التي تتميز بتصميمها المبتكر في موقع معرض «إكسبو 2020 دبي»، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات الجمهور في «دستركت 2020»، منظومة الابتكار الحضرية المتمحورة حول الإنسان، وتتميز بموقع يسهل الوصول إليه، وستمثل مستقبل موقع المعرض بعد اختتام فعالياته الحدث، في 31 مارس 2022.

• «إينوك» شريك الطاقة المتكاملة لـ«إكسبو 2020 دبي».

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