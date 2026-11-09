11 معياراً لتقييم التزام مدارس عجمان بالممارسات البيئية

حددت مبادرة «مدارس صفرية الكربون» في عجمان، 11 معياراً لتقييم التزام مدارس الإمارة بالممارسات البيئية، تشمل الطاقة المتجددة والتشجير وإعادة التدوير والنقل منخفض الانبعاثات، بهدف خفض البصمة الكربونية للمدارس وتحويل الاستدامة إلى سلوك يومي لدى الطلبة.

وتشمل معايير التقييم توليد جزء من احتياجات المدرسة من مصادر الطاقة المتجددة، وتركيب أجهزة استشعار للحركة، وزيادة المساحات المزروعة، واستخدام سخانات المياه الشمسية وأنظمة الري الذكية، إلى جانب إعادة تدوير النفايات، وتخصيص فصول صديقة للبيئة، وتنظيم برامج وورش توعوية للطلبة وأولياء الأمور، واستخدام أثاث ومواد تعليمية مستدامة، وإدراج حافلات كهربائية أو منخفضة الانبعاثات ضمن أسطول النقل المدرسي.

وحددت المبادرة على الموقع الإلكتروني للدائرة، نسباً لعدد من المعايير، تشمل توليد 5% من الطاقة من مصادر متجددة، وزراعة 30% من المساحات المفتوحة، وتوفير سخان شمسي يغطي 75% من احتياجات المدرسة للمياه الساخنة، وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50% من النفايات الخشبية والبلاستيكية والمعدنية والإلكترونية.

كما تشمل تخصيص 10% من الفصول لتكون صديقة للبيئة، واستخدام أثاث مصنوع من مواد صديقة للبيئة بنسبة 15%، وتخصيص نسبة مماثلة من أسطول النقل المدرسي للحافلات الكهربائية أو منخفضة الانبعاثات.

وأطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان المبادرة لتمكين المدارس من ترشيد استهلاك الطاقة والموارد، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز مساهمتها في دعم الحياد الكربوني، عبر حلول عملية تشمل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة التبريد والتهوية والتكييف، وفرز النفايات وإدارتها من المصدر.

وتربط المبادرة تطوير المرافق المدرسية بإشراك الطلبة والأسر في الممارسات المستدامة، لتصبح المدرسة بيئة تطبيقية يتعرف فيها الطلبة إلى أثر ترشيد الاستهلاك، وإعادة التدوير، والحفاظ على الموارد، بما يعزز انتقال هذه السلوكيات إلى المنازل والمجتمع.

وتتيح الدائرة للمدارس تسجيل بياناتها وتقييم مدى استيفائها المعايير عبر نموذج مخصص على موقعها الإلكتروني، بما يدعم متابعة التطبيق وتحديد فرص التحسين، وتعزيز دور القطاع التعليمي في خفض الانبعاثات وترسيخ الثقافة البيئية.