«دناتا» تستثمر 175 مليون درهم لتحديث المعدات الأرضية

كشفت شركة «دناتا»، أمس، أنها بدأت، منذ مطلع العام الجاري، في تنفيذ خطة لتعزيز وتحديث أسطولها من المعدات الأرضية في دولة الإمارات، خصصت لها استثمارات بقيمة 175 مليون درهم، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز قدراتها التشغيلية لمواكبة النمو المستمر في قطاع الطيران بدبي.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن هذا الاستثمار يغطي شراء أكثر من 340 وحدة جديدة، ستنضم إلى أسطول «دناتا» الضخم من معدات الدعم الأرضي الآلية، والذي يضم نحو 2800 وحدة في مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»، نبيل سلطان المر: «تأتي الاستثمارات الجديدة في إطار استراتيجيتنا لتلبية متطلبات العمليات المستقبلية بالتزامن مع دخول قطاع الطيران في دبي مرحلة نمو كبرى جديدة»، وأضاف: «بالنظر إلى أن معدات الدعم الأرضي تتطلب دورات طويلة للشراء والتسليم، فإن تخطيط الأسطول يجب أن يسبق مستويات الطلب المتوقعة بسنوات عدة»، وأوضح المر: «تستهدف هذه الاستثمارات الارتقاء بقدراتنا التشغيلية، وتعزيز مستويات الأداء والمرونة في مختلف الجوانب الحيوية للعمليات الأرضية، وتجديد المعدات في التوقيت الأمثل ضمن دورة حياتها، إلى جانب ترسيخ معايير متفوقة جديدة في السلامة من خلال الارتقاء بمستوى الأسطول وتزويده بأحدث التقنيات»، وأشار إلى أن هذه الرؤية طويلة الأمد لتطوير الأسطول تكتسب أهمية متزايدة مع تنامي أهمية مطار آل مكتوم الدولي ضمن منظومة الطيران في دبي.

ويُعدّ الارتقاء بمعايير الكفاءة والسلامة في صدارة أهداف أحدث استثمارات «دناتا» لتطوير أسطولها، حيث تتميّز المعدات الجديدة بخصائص تمنح فِرَق العمل رؤية وتحكماً أفضل أثناء عمليات مناولة الطائرات، وتشمل هذه المعدات رافعات مخصصة للطائرات مزودة بمزايا تجعل العمل أكثر أماناً، إلى جانب كاميرات رصد مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثبتة أسفل منصات التحميل.

كما تعمل «دناتا» على تعزيز أسطولها من معدات دفع وسحب الطائرات، التي تُعدّ جزءاً جوهرياً من عمليات الخدمات الأرضية للطائرات، وسيتيح الاستثمار في هذه المعدات تحقيق مستويات استثنائية من الكفاءة والمرونة والقدرة على التكيّف في مجال تُعدّ فيه جاهزية المعدات أمراً بالغ الأهمية لضمان سلاسة وموثوقية حركة الطائرات.

يذكر أن «دناتا» تشغل خارج دولة الإمارات 4700 وحدة من المعدات الأرضية الآلية عبر شبكتها العالمية، كما تقدم خدمات المناولة الأرضية والشحن في 86 مطاراً حول العالم، وفي السنة المالية 2025-2026، تولت فِرَق «دناتا» توفير أكثر من 888 ألف دورة خدمة للطائرات إلى جانب مناولة 3.2 ملايين طن من الشحنات عبر شبكتها العالمية.