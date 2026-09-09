بمليار دولار.. الإمارات تقود مشروعاً لتطوير 50 قمراً صناعياً

أعلنت شركتا "مارلان سبيس" الإماراتية و"لوفت أوربيتال"، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قيادة تحالف يستثمر مليار دولار أميركي في فرنسا لتطوير "الطائر – الجيل الجديد"، أكبر بنية تحتية للأقمار الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم، على أن تُصنّع كوكبة أقمار الجيل الجديد في شركة "أوربت ووركس" بأبوظبي.

وجرى الإعلان عن المشروع وتوقيعه من قبل "مارلان سبيس" و"لوفت أوربيتال" خلال "القمة الدولية للفضاء" في باريس، في خطوة تسعى من خلالها الإمارات وفرنسا إلى ترسيخ ريادتهما عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي في الفضاء.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع 50 قمراً صناعياً مزودة بتقنيات رادارية وبصرية وأجهزة استشعار متقدمة، إلى جانب قدرات اتصال دائم وحوسبة فائقة، فيما بدأ بالفعل إنتاج أول 10 أقمار من الكوكبة في أبوظبي، تمهيداً لإطلاق أول قمر صناعي مزود بالذكاء الاصطناعي في أكتوبر المقبل.

وتتميز أقمار "الطائر – الجيل الجديد" بقدرتها على تحليل ما ترصده مباشرة من المدار، وإرسال معلومات الحدث بدلاً من الصور الخام، بما يمكّن المستخدم من تلقي البيانات والتنبيهات خلال ثوانٍ قليلة، وتمثل هذه القدرة نقلة نوعية مقارنة بالأنظمة التقليدية التي قد تستغرق ساعات لإتاحة البيانات بعد تنزيلها ومعالجتها على الأرض.

ومع وصول الكوكبة إلى 50 قمراً صناعياً، تتحول هذه الإمكانية من الرصد الدوري إلى قدرة مستمرة، إذ يتيح أسطول بهذا الحجم وجود قمر صناعي دائماً بالقرب من موقع الحدث، بما يضمن وصول التنبيه خلال ثوانٍ، وفي وقت لا تزال فيه هناك فرصة لاتخاذ الإجراء المناسب.

من المقرر تقديم خدمات الكوكبة عبر متجر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين اختيار النماذج التي يحتاجون إليها من عدة مزودين وتشغيلها على أقمار صناعية مشتركة، بما يمكّن كوكبة واحدة من خدمة العديد من البرامج في الوقت ذاته.

وتشمل التطبيقات الأولى: مراقبة الأنشطة البحرية، ورصد حرائق الغابات والاستجابة للكوارث، إلى جانب أمن الموانئ والبنية التحتية الحيوية.

وسيتم إنتاج الأقمار الصناعية بواسطة "أوربت ووركس" في منشأتها المصممة خصيصاً لهذا الغرض في "كيزاد" بأبوظبي، والتي تُعد أكبر منشأة في المنطقة للإنتاج واسع النطاق لكوكبات الأقمار الصناعية التجارية، كما تضم المنشأة عمليات تشغيل الأقمار الصناعية، ما يمنح البرنامج القدرة الصناعية اللازمة للتوسع من 10 أقمار صناعية إلى 50 قمراً صناعياً.

يُشار إلى أن "أوربت ووركس" تأسست عام 2024 كمشروع مشترك بين "مارلان سبيس" و"لوفت أوربيتال".