«طيران الإمارات»: صفقة تمويل إسلامي لشراء طائرتين جديدتين

أنجزت طيران الإمارات صفقة تمويل لمدة 12 عاماً لشراء طائرتين جديدتين من طراز «إيرباص A350-900»، تجمع للمرة الأولى بين هيكل التأجير الفرنسي ومبادئ التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي و«ناتيكسيس» للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.



وتعتمد الصفقة على الجمع بين إطارين تمويليين يُستخدم كل منهما عادة بصورة مستقلة، من خلال مواءمة خصائص التأجير الفرنسي مع متطلبات التمويل الإسلامي، بما يوفر صيغة تمويلية جديدة لقطاع الطيران.

وأوضحت «الناقلة» أن الصفقة تدعم خططها لتوسيع أسطولها، كما تتيح نموذجاً يمكن الاستفادة منه في صفقات تمويل الطائرات الدولية التي تجمع بين هياكل التأجير التقليدية والتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.



وتولى بنك دبي الإسلامي و«ناتيكسيس» دور الممول الإسلامي والمرتب للصفقة، فيما شارك الفريق الشرعي لبنك دبي الإسلامي في مواءمة متطلبات هيكل التأجير الفرنسي، بما فيها الاعتبارات القانونية والتنظيمية المطبقة في فرنسا، مع المعايير الشرعية.

وقال المدير المالي بالإنابة لمجموعة الإمارات، ديريك بلاني، إن «الناقلة تواصل تنويع حلولها التمويلية وتطوير هياكل تدعم استراتيجيتها المالية طويلة الأجل»، مشيراً إلى أن الصفقة تجمع خبرات المؤسستين المصرفيتين ضمن صيغة واحدة، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل ودعم التوسع المستمر في الأسطول.



من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك دبي الإسلامي، نافيد علي، إن «الصفقة تعكس تطور أدوات التمويل الإسلامي واتساع نطاق استخدامها دولياً»، لافتاً إلى أن الجمع بين التأجير الفرنسي والتمويل المتوافق مع الشريعة يوفر حلاً يلبي احتياجات طيران الإمارات التمويلية طويلة الأجل.