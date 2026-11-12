استدعاء 3681 سيارة من "فورد إيدج" ولينكون "MKX"

أطلقت شركتا "الطاير للسيارات"، و"بريمير موتورز"، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة حملة لاستدعاء مركبات من طرز "فورد إيدج" و"لينكون MKX" من موديلات صنع من عام 2015 وحتى 2018، للسيارات المنتجة في كندا.

وكشفت بيانات حملة الاستدعاء بأنه قد يحدث تسرب في خراطيم الفرامل المرنة الخلفية في المركبات المشمولة، وقد يؤدي هذا التسرب إلى إطالة مسافة الكبح اللازمة لايقاف المركبة.

وأضافت بيانات الاستدعاء أنه وفي حال انخفاض مستوى سائل الفرامل في خزان الأسطوانة الرئيسية سيظهر مصباح التحذير الأحمر الخاص بنظام الفرامل على لوحة العدادات، وقد تؤدي إطالة مسافة الكبح إلى زيادة خطر إمكانية وقوع حادث.

وأشارت بيانات حملة الاستدعاء إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد السيارات المشمولة بتلك الحملة إلى نحو 3681 مركبة على مستوى أسواق الامارات.

وأوضحت بيانات الاستدعاء بأن شركتي "الطاير للسيارات"، و"بريمير موتورز"، سيعملان بمراكزهما على فحص خراطيم الفرامل المرنة الخلفية للتأكد من خلوها من أي تلف، بما في ذلك التشققات أو الانتفاخات.

وأنه سيتم العمل على استبدال أي خراطيم متضررة، وفي حال عدم وجود أي تلف ستتم إعادة ضبط مواضيع خراطيم الفرامل المرنة الخلفية، وذلك دون تحميل مالك المركبة أي تكلفة.