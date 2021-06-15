1.74 مليار درهم سيولة أسواق المال المحلية

المصدر: أبوظبي ■ وام

نجحت أسواق المال المحلية في تجاوز مرحلة «جس النبض» التي سيطرت على حركتها الأحد الماضي، حيث عادت مؤشراتها العامة إلى الارتفاع مجدداً خلال جلسة منتصف الأسبوع أمس، وسط ارتفاع قيمة السيولة المتداولة التي وصلت قيمتها الى نحو 1.74 مليار درهم في ختام التعاملات.

وجاء استئناف المؤشرات لمسيرة صعودها بدعم من عمليات شراء مكثفة على شريحة من الأسهم القيادية، خصوصاً المدرجة في قطاعي العقار والبنوك، الأمر الذي رفع من قيمة مكاسب الأسواق.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي، ارتفع بنسبة 0.9% بالغاً مستوى 2868 نقطة، وهو مستوى جديد ينجح السوق ببلوغه، ما يعني بحسب معطيات التحليل الفني أنه في طريقه لتحقيق اختراقات جديدة في الأيام المقبلة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر العام عند مستوى 6736 نقطة، بزيادة نسبتها 0.51%، مقارنة بجلسة أول من أمس.

وكان سهم «إعمار العقارية» المدرج في سوق دبي، شهد نشاطاً قوياً مرتفعاً الى 4.13 دراهم وسط تداولات قوية، وتبعه في الاتجاه نفسه سهم «السوق» إلى 1.21 درهم، كذلك فقد صعد سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» إلى 13.8 درهماً، و«دبي للاستثمار» إلى 1.74 درهم.

وارتفعت قيمة الصفقات المبرمة في دبي إلى أكثر من 312 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة الى 185 مليون سهم نفذت من خلال 3552 صفقة.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم «العالمية القابضة» إلى 97 درهماً وسط تداولات جاوزت قيمتها 414 مليون درهم، كما صعد سهم «بنك أبوظبي الأول» إلى 16.88 درهماً، فيما ارتفع سهم «اتصالات» إلى 22.2 درهماً و«أدنوك للتوزيع» إلى 4.4 دراهم.

وقفزت قيمة التداول في سوق أبوظبي إلى 1.426 مليار درهم تقريباً، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 321 مليون درهم نفذت من خلال 5283 صفقة.

• عمليات شراء مكثفة على شريحة من الأسهم القيادية تدعم مؤشرات الأسواق.

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