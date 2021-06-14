3.75 مليارات درهم صافي استثمار «غير العرب» في أسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي ■ وام

قفز صافي الاستثمار الأجنبي لغير العرب في أسواق الأسهم الإماراتية الى مستوى 3.75 مليارات درهم، منذ بداية العام 2021 حتى 10 يونيو الجاري، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي.

ويعكس التدفق الكبير للسيولة الأجنبية غير العربية الى أسواق الأسهم، ارتفاع وتيرة الثقة في تعاملاتها، وبنسب تعد الأعلى منذ أكثر من أشهر عدة، وذلك بدعم من الفرص الاستثمارية الجاذبة التي توفرها، ونسب العائدات الكبيرة التي يمكن أن يحققها المستثمرون فيها، سواء على المديين المتوسط والطويل.

وجاء ارتفاع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق العاصمة، نتيجة عمليات شراء بقيمة 46.851 مليار درهم منذ بداية العام حتى 10 يونيو الجاري، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 43.481 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

وبلغ إجمالي قيمة تداولات هذه الشريحة من المستثمرين 90.33 مليار درهم «بيعاً وشراء» تشكل ما نسبته 36% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في السوق والبالغة 250.386 مليار درهم بيعاً وشراء.

وفي سوق دبي المالي، فقد بلغ صافي استثمارات الأجانب من غير العرب خلال فترة الرصد 382 مليار درهم، نتيجة عمليات شراء بقيمة 7.84 مليارات درهم تقريباً، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم 7.45 مليارات درهم بحسب الأرقام الصادرة عن السوق.

وبذلك بلغ إجمالي قيمة تداولات هذه الشريحة من المستثمرين 15.3 مليار درهم (بيعاً وشراء) تشكل ما نسبته 29.8% من إجمالي التداول في السوق البالغ قيمتها 51.2 مليار درهم (بيعاً وشراء).

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