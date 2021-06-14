«نخلة جميرا» تشهد مبايعة لشقق وفلل بـ 120 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

جاوزت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 962 مليون درهم.

وأفادت الدائرة، في بيان لها، بأنها شهدت تسجيل 317 مبايعة بقيمة 776.38 مليون درهم، منها 17 مبايعة لأراضٍ بقيمة 145.08 مليون درهم، و300 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 631.3 مليون درهم، فيما جاءت مبايعة بقيمة 120 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم في منطقة «الحبية الأولى»، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «الثنية الرابعة».

وتصدّرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت أربع مبايعات بـ22 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبية الثالثة» بتسجيلها أربع مبايعات بثمانية ملايين درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 120 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بـ21 مليون درهم في منطقة «برج خليفة». وتصدرت «حدائق الشيخ محمد بن راشد» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، مسجلة 63 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم، تلتها منطقة «برج خليفة» بتسجيلها 33 مبايعة بـ100 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 31 مبايعة بـ80 مليون درهم. بدورها، سجلت الرهونات قيمة قدرها 147.66 مليون درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 38.85 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news