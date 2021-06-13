«إس تي آر»: 6517 غرفة فندقية تدخل السوق الإماراتية خلال 9 أشهر

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت أحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسة «إس تي آر»، المتخصّصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، أن السوق الإماراتية ستشهد افتتاح نحو 6517 غرفة فندقية جديدة خلال الأشهر التسعة المقبلة، تشكل نحو 9% من إجمالي المشروعات الفندقية التي لاتزال «قيد الإنشاء».

قيد الإنشاء

ووفقاً لبيانات المؤسسة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد تصدرت الإمارات أسواق منطقة الشرق الأوسط، من حيث عدد المشروعات الجديدة التي من المتوقع أن تدخل السوق الفندقية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وجود 72 ألفاً و418 غرفة «قيد الإنشاء» ستدخل السوق خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكدت «إس تي آر» أن المشروعات الفندقية الجديدة التي ستفتتح في السوق الإماراتية، ستسهم في زيادة حجم المعروض الفندقي بنحو 36% خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى أن نحو 68% من هذه المشروعات قيد الإنشاء حالياً، بعد الانتهاء من مرحلة التخطيط.

أوضحت المؤسسة أن نحو 51% من المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء» في السوق الإماراتية، هي لفنادق من الفئة الفاخرة، ومن فئة خمس نجوم، لافتة إلى أن المشروعات الجديدة ستواصل رفع الطاقة الفندقية في السوق المحلية في الفترة المقبلة.

ولفتت البيانات إلى أن الإمارات تستحوذ على نحو 40.6% من إجمالي عدد الغرف الفندقية في منطقة الشرق الأوسط، البالغ عددها 187 ألفاً و384 غرفة فندقية (قيد الإنشاء) في المنطقة.

وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد افتتاح 37 ألفاً و400 غرفة جديدة خلال الأشهر التسعة المقبلة، تشكل نحو 21% من إجمالي عدد المشروعات قيد الإنشاء والتخطيط، لافتة إلى أن 58% من الغرف الفندقية في المنطقة هي في مرحلة الإنشاء الفعلي.

المنشآت الفندقية

ووفقاً لبيانات مجلس الإمارات للسياحة، فقد بلغ عدد المنشآت الفندقية في الدولة حتى نهاية مارس 2021 نحو 1096 منشأة، فيما بلغ عدد الغرف نحو 181.3 ألف غرفة فندقية.

واستقطبت المنشآت الفندقية والسياحية في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري أربعة ملايين نزيل، في وقت بلغت فيه نسبة الإشغال 63% خلال تلك الفترة. وحقّق متوسط مدة الإقامة بالمنشآت الفندقية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 نمواً بنسبة 27.6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، ليبلغ 4.3 ليال.

بدوره، شهد مارس 2021 نمواً بنسبة 34% في عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة، مقارنة بمارس 2020.

714 منشأة فندقية

بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي وحدها في نهاية إبريل الماضي 128 ألفاً و12 غرفة فندقية، ضمن 714 منشأة فندقية. واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 44 ألفاً و209 غرف فندقية، ضمن 133 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم، بنسبة 28%، مسجلة 36 ألفاً و187 غرفة فندقية، ضمن 164 منشأة.

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