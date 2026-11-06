350 مليون درهم استثمارات جديدة لدعم توسع قطاع الرعاية الصحية في دبي

في خطوة جديدة تعكس النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، يجري العمل على تطوير مشروع طبي جديد متعدد التخصصات في مدينة دبي للاستوديوهات، باستثمارات تُقدّر بنحو 350 مليون درهم إماراتي.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى توسيع البنية التحتية الصحية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت الطبية، بما يواكب الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة.

كما يعكس المشروع استمرار تدفق الاستثمارات النوعية إلى القطاع الصحي في الإمارة، ودورها في دعم تطوير مرافق طبية حديثة تعتمد على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات المتنامية للسكان، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.

وتعتزم مجموعة «أستر دي إم للرعاية الصحية» تطوير مستشفى جديد تابع لعلامة «ميدكير» في مدينة دبي للاستوديوهات، باستثمارات تُقدّر بنحو 350 مليون درهم، وذلك ضمن خططها للتوسع في قطاع الرعاية الصحية بالدولة.

وأعلنت المجموعة توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «ميناسكو» لتطوير مستشفى «ميدكير رويال هيلز»، الذي من المقرر أن يضم 144 سريراً وست غرف عمليات، على مساحة طابقية تبلغ نحو 239 ألف قدم مربعة، ومساحة بناء إجمالية تُقدّر بنحو 430 ألف قدم مربعة.

ووقّعت الاتفاقية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أستر دي إم للرعاية الصحية»، أليشا موبين، والرئيس التنفيذي لشركة «ميناسكو»، بهاء ح. بدوية، بحضور عدد من مسؤولي الشركتين.

ويأتي المشروع ضمن خطة «أستر دي إم للرعاية الصحية» لضخ استثمارات تتجاوز مليار درهم في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف توسيع شبكة منشآتها وتعزيز خدماتها الطبية.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، الدكتور آزاد موبين، إن المشروع يأتي ضمن توجه المجموعة لمواصلة تطوير منشآت الرعاية الصحية ومواكبة احتياجات السكان، مشيراً إلى أن فريقها في دول مجلس التعاون الخليجي يضم أكثر من 20 ألف متخصص وموظف.

من جانبها، قالت أليشا موبين إن المستشفى الجديد سيوسع نطاق خدمات «ميدكير» في دبي، من خلال الجمع بين التخصصات الطبية والخبرات العلاجية والتقنيات المتقدمة، لافتة إلى أن المجموعة تدير حالياً 12 عيادة في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميناسكو»، بهاء ح. بدوية، إن الشراكة تستهدف تطوير منشأة طبية تجمع بين البنية التحتية المتطورة والإمكانات التخصصية، بما يدعم توفير خدمات رعاية صحية متكاملة.