10.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الجاري، أكثر من 10.7 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة اليوم، بتسجيل 1637 مبايعة بقيمة 4.27 مليارات درهم، منها 219 مبايعة لأراضي بقيمة 1.46 مليار درهم و1418 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 2.81 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 5.73 مليارات درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 51 هبة بقيمة 770.72 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 330 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، ثم مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 101 مبايعة بقيمة 439 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم، وثالثة في "الحبية الثالثة" بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة القرهود.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 285 مبايعة بقيمة 339 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 119 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 344 مليون درهم.

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