عقارات دبي تستحوذ على 69.5% من إجمالي تصرفات 4 إمارات خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي ■ وام

شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات نشاطاً كبيراً، خلال الربع الأول من عام 2021، في خطوة تعكس نمو أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، وذلك وفقاً للبيانات المجمّعة الصادرة عن الجهات المختصّة في أربع من إمارات الدولة هي: دبي، أبوظبي، الشارقة، وعجمان، التي أظهرت ارتفاع قيمة التصرفات العقارية بها إلى نحو 68.6 مليار درهم.

وسجّلت التصرفات العقارية في إمارة دبي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، نحو 47.7 مليار درهم، بنمو نسبته 47%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، مستحوذة على نسبة 69.5% من إجمالي التصرفات العقارية في الإمارات الأربع.

عمليات تداول

ويأتي النشاط المسجّل في القطاع العقاري مدعوماً بعمليات تداول ضخمة، سواء من جانب مستثمرين محليين أو أجانب، لاقتناص الفرص الاستثمارية الجاذبة المتوافرة في القطاع، مقارنة ببقية الأدوات الاستثمارية الأخرى.

وأظهرت البيانات المجمّعة أن قيمة التصرفات العقارية في إمارتي دبي وأبوظبي بلغت 59.2 مليار درهم، تشكل نحو 86.3% من إجمالي التصرفات العقارية في الإمارات الأربع التي شملها الرصد. ومن المتوقع تواصل النشاط في السوق العقارية خلال الأشهر المقبلة، لاسيما مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق، ما يعني أن عام 2021 سيشهد تسجيل مستويات كبيرة من النشاط في القطاع.

تصرفات دبي

وبلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة دبي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، نحو 47.7 مليار درهم، بنمو نسبته 47%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغ عدد المستثمرين في القطاع العقاري بدبي أكثر من 5800 مستثمر، خلال الربع الأول من عام 2021، ما يشير إلى مدى الجاذبية التي يتمتع بها القطاع.

عقارات أبوظبي

وفي إمارة ابوظبي بلغت قيمة التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من عام 2021، نحو 11.5 مليار درهم، وفقاً لإحصاءات صادرة عن دائرة البلديات والنقل، في حين وصل عدد المعاملات المنفذة في القطاع إلى 3847 معاملة، تتضمن تداولات الأراضي والمباني والوحدات العقارية.

الشارقة

بدورها، بلغت قيمة التداولات العقارية في إماة الشارقة 6.7 مليارات درهم، خلال الربع الأول من عام 2021، بنسبة نمو وصلت إلى 84.9%، مقارنة بالربع الأول من عام 2020، فيما بلغ عدد المعاملات المنفذة في فترة الرصد نفسها 20 ألفاً و448 معاملة، بحسب التقرير الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

عجمان

وفي إمارة عجمان، بلغ اجمالي قيمة التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، 2.7 مليار درهم، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في الإمارة، وسط توقعات باستمرار وتيرة النشاط خلال الأشهر المقبلة.

«أراضي دبي»: تسجيل 247 مبايعة بـ 695.8 مليون درهم

دبي ■ الإمارات اليوم / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.4 مليار درهم.

وأفادت الدائرة في بيان بأنها شهدت تسجيل 247 مبايعة بقيمة 695.86 مليون درهم، منها 32 مبايعة لأراض بقيمة 145.03 مليون درهم، و215 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 550.83 مليون درهم.

وبحسب البيان، فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، تلتها مبايعتان في المنطقة نفسها بقيمة 10 ملايين درهم لكل منهما.

وتصدّرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، تلتها منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 60 مليون درهم، وثالثة في «اليفرة 2» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة ثلاثة ملايين درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في المنطقة نفسها.

بدورها، تصدّرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم، تلتها منطقة «برج خليفة» بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.

وسجّلت الرهونات قيمة قدرها 721.71 مليون درهم، منها 29 رهناً لأراض بقيمة 300.15 مليون درهم، و68 رهناً لفلل وشقق بقيمة 421.57 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «المركز التجاري الأولى» بقيمة 300 مليون درهم، وأخرى في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بقيمة 111 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل ست هبات بقيمة 20.61 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 13 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الحبية السادسة» بقيمة ستة ملايين درهم.

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