«أبوظبي الإسلامي» يقدم تمويلاً لصندوق «رسملة» بـ 148.7 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن دعم صندوق «رسملة للدخل طويل الأجل»، بتمويل إسلامي مُهيكل بقيمة 28.6 مليون جنيه إسترليني (148.7 مليون درهم)، لإتمام صفقة الاستحواذ على متجر «سوبر ماركت» بمدينة هاترسلي في منطقة مانشستر الكبرى بالمملكة المتحدة.

وأوضح المصرف في بيان أن هذا المتجر، الذي تم بناؤه عام 2012 على مساحة 100 ألف و365 قدماً مربعة، تم تأجيره لصالح شركة «تيسكو ستورز المحدودة» (أكبر سلسلة متاجر سوبر ماركت في المملكة المتحدة) بموجب عقد إيجار كامل تشمل بنوده الصيانة والتأمين لمدة 25 عاماً.

وأضاف أنه لم يتبقَّ سوى 15 عاماً من فترة التأجير (دون الالتزام بخيارات فسخ عقد الإيجار)، مشيراً إلى أن قيمة عقد التأجير تبلغ 1.46 مليون جنيه إسترليني (7.59 ملايين درهم) سنوياً، والتي تخضع لمؤشّر تقييم لمدة خمس سنوات مرتبط بالزيادات المحققة في مراجعات القيمة الإيجارية.

وقال رئيس وحدة التمويل العقاري في مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة، بول مايسفيلد: «يسعدنا دعم وتمويل شركة رسملة في إتمام أحدث صفقاتها، حيث تنسجم منتجاتنا التمويلية مع أهداف صندوق (رسملة للدخل طويل الأجل) المتمثّلة في زيادة دخل ورأسمال الشركة من خلال الاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ضمن محفظة متنوعة من الأصول العقارية التي تحقق دخلاً آمناً ومستداماً بموجب عقود إيجارية طويلة الأجل».

من جانبه، قال كبير المسؤولين التنفيذيين لدى شركة «رسملة»، إريك سواتس، إن «(تيسكو) تعد إضافة نوعية إلى محفظة الأصول العقارية الأوروبية التابعة لـ(رسملة)»، لافتاً إلى أن هذه الصفقة عززت قيمة أصول الشركة العقارية المُدارة التي تجاوزت سقف المليار دولار.

• المتجر تم بناؤه عام 2012 على مساحة 100.3 ألف قدم مربعة.

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