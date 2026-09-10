الإمارات العالمية للألمنيوم تستكمل الاستحواذ على حصة 80% في "إيكو جرين" الإيطالية

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز وأكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، اليوم، عن استكمال استحواذها على حصة 80% في شركة إعادة تدوير الألمنيوم الإيطالية "إيكو جرين".

وكانت الإمارات العالمية للألمنيوم قد أعلنت في أبريل عن نيتها الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة إيكو جرين، وتم استكمال الصفقة بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وشروط الإتمام المطلوبة.

وتعمل الإمارات العالمية للألمنيوم على تسريع نمو أعمالها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم عالمياً للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الألمنيوم منخفض الكربون.

وبعد إتمام الاستحواذ على شركة إيكو جرين، أصبحت القدرة الإنتاجية للألمنيوم المعاد تدويره لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم تتجاوز 400 ألف طن سنوياً في دولة الإمارات والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، إلى جانب أكثر من 200 ألف طن سنوياً من القدرة الإنتاجية الإضافية التي يتم تطويرها حالياً.

وتُعد أوروبا، باستثناء روسيا، ثالث أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مورداً رئيسياً للألمنيوم الأولي إلى أوروبا، حيث تبيع حوالي 600 ألف طن سنوياً من الألمنيوم الأولي للصناعات الأوروبية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن الاستحواذ على إيكو جرين يمثل خطوة إستراتيجية جديدة في مسيرة تنمية أعمال الإمارات العالمية للألمنيوم في مجال إعادة تدوير الألمنيوم عالمياً، وتعزيز دورها في دعم التحول نحو اقتصاد دائري ومستقبل صناعي أكثر استدامة في أوروبا، مشيرا إلى أن "إيكو جرين" تضيف إلى أعمال الإمارات العالمية للألمنيوم خبرات متخصصة ومعرفة عميقة بسوق خردة الألمنيوم الأوروبية، بما يعزز قدراتها ويدعم خططها الطموحة للنمو في قطاع إعادة التدوير في القارة.

من جانبه، قال لوكا سكابيني، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو جرين، إن الشركة نجحت على مدى أكثر من ثلاثة عقود في التطور لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال إعادة تدوير الألمنيوم في إيطاليا، مشيرا إلى الانضمام إلى فريق الإمارات العالمية للألمنيوم، سيفتح أمام "إيكو جرين" آفاقاً أوسع للنمو، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن شبكة الشركة المتنامية لإعادة تدوير الألمنيوم في أوروبا، كما سيمكنها من تعزيز ما تقدمه لعملائها من منتجات وخدمات وإتاحة المزيد من الفرص أمام موظفيها.

وتأسست شركة إيكو جرين على يد عائلة سكابيني عام 1993، التي لا تزال تمتلك حصصاً أقلية فيها ويشغل أفرادها مناصب إدارية، وسيتم تغيير اسم الشركة إلى EGA Eco Green.

وتمتلك شركة إيكو جرين مصنعين في شمال شرق إيطاليا، وتتخصص في خردة الألمنيوم وفرزها وصبها، ومعالجة الخبث، وتقوم الشركة بتوزيع 70 ألف طن سنوياً.

ويعمل مصنع الشركة في فيلافرانكا دي فيرونا على جمع وفرز وتوزيع حوالي 23 ألف طن من خردة الألمنيوم سنوياً. ويتم توريد بعض الخردة بعد فرزها إلى منشأة مجاورة تابعة لشركة إيكو جرين في نوجارا دي فيرونا، والتي تنتج أكثر من 20 ألف طن من الألمنيوم الثانوي سنوياً ، فيما يضم المصنع فرناً بقدرة إنتاجية اسمية تبلغ 30 ألف طن سنوياً، إلى جانب مرافق لمعالجة خبث الألمنيوم.

وتعمل الشركة على توسعة المنشأة لإضافة 20 ألف طن سنوياً إلى طاقتها الإنتاجية من الألمنيوم المعاد تدويره، ومن المتوقع أن يتم استكمال أعمال التوسعة في ديسمبر 2026.

وتوفر شركة إيكو جرين خدماتها لأكثر من 60 عميلاً في جميع أنحاء أوروبا، مع شبكة تضم أكثر من 350 مورداً لخردة الألمنيوم.

يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم استحوذت على شركة ليشتميتال الألمانية في عام 2024.

وفي ديسمبر، أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن مشروع توسعة لرفع القدرة الإنتاجية لإعادة التدوير في المصهر بأكثر من ستة أضعاف، وذلك من خلال رفع قدرات فرز الخردة بنحو 110 آلاف طن سنوياً، وقدرات الصهر والصب بمقدار 153 ألف طن سنوياً.

وفي سبتمبر 2024، استحوذت الإمارات العالمية للألمنيوم على شركة سبيكترو ألوويز لإعادة التدوير التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

وأكملت سبيكترو ألوويز التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم مشروع التوسعة في يوليو 2025، لتصل إجمالي قدرتها الإنتاجية إلى 165 ألف طن سنوياً من سبائك وأسطوانات الألمنيوم المعاد تدويرها، ويتم العمل حالياً على المرحلة الثانية من التوسعة، والتي سترفع القدرة الإنتاجية لأسطوانات الألمنيوم بمقدار 35 ألف طن، ومن المتوقع بدء الإنتاج في عام 2027.

وفي دولة الإمارات، تعمل الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً على زيادة الإنتاج تدريجياً في مصنع إعادة التدوير الجديد في الطويلة، وهو أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة بطاقة إنتاجية تبلغ 185 ألف طن سنوياً.