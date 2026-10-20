مذكرتا تفاهم لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي

بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقّعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرتَي تفاهم مع كلٍّ من «أكاديمية نيبيوس»، الذراع التعليمية والتدريبية لشركة «نيبيوس» المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، والتي تتجاوز قيمتها السوقية 63 مليار دولار، و«لوفابل»، المنصة الرائدة لتطوير البرمجيات، وذلك بهدف تسريع تبنّي القطاع الخاص في دبي لحلول الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسهم في رفع إنتاجية الشركات، وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وتأتي مذكرتا التفاهم في إطار برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في شهر مايو الماضي، وتتولى غرف دبي الإشراف على تنفيذه، إذ أطلقت في إطاره مسارات تدريبية متخصصة، تستهدف تمكين وتدريب 14 ألف شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها الإدارية والتشغيلية.

وقال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي: «ملتزمون بتعزيز فهم شركات القطاع الخاص في دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وكيفية توظيفها بفاعلية، بما يدعم طموحاتها الرقمية، ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو، ويُعزّز تنافسيتها، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الإسهام في بناء مجتمع أعمال أكثر ابتكاراً ومرونة واستعداداً للمستقبل، عبر توفير المعرفة والخبرات المتخصصة، ودعم الشركات الناشئة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد والوصول إلى الأسواق، وتشجيع مجتمع الأعمال على تبنّي مثل هذه الحلول المتقدمة التي تُعزّز الكفاءة التشغيلية، وتسهم في رفع الإنتاجية».

وتتيح مذكرة التفاهم مع «أكاديمية نيبيوس» للشركات العاملة في دبي إمكانية الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة للقيادات في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد، وتنمية خبراتها في هذا المجال، وذلك من خلال أكاديمية غرف دبي، وهي منصة رقمية متكاملة توفر مسارات التدريب المتخصصة بالذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص، إلى جانب حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات.

من جانبه، قال نائب رئيس شركة «نيبيوس» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، راجا أغراوال: «من خلال تعاوننا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ستسهم أكاديمية (نيبيوس) في تزويد الشركات في دبي بالمعارف العملية التي تُمكّنها من الانتقال من فهم الذكاء الاصطناعي المساعد إلى تطبيقه بفاعلية في عملياتها اليومية»، كما تشمل مذكرة التفاهم مع «أكاديمية نيبيوس» توفير وترخيص المحتوى التدريبي، وإصدار الشهادات المعتمدة، وتنظيم ورش العمل الفنية والجلسات التخصصية بإشراف خبراء متخصصين، إلى جانب برامج إعداد المدربين وإتاحة منصات التعلُّم والموارد ذات الصلة للقيادات التنفيذية والفِرَق الفنية والموظفين لدى الشركات الأعضاء في غرف دبي.

وتهدف مذكرة التفاهم مع «لوفابل» إلى تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، من خلال بناء القدرات والتدريب، وبموجبها ستدعم الشركة برامج ريادة الأعمال، وتنمية المهارات المخصصة للشركات والمؤسسين في الإمارة، بما يشمل إتاحة الوصول إلى منصتها ومواردها التعليمية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة، وستعمل غرف دبي على تسهيل التواصل بين «لوفابل» وشركاتها الأعضاء وشركائها.

وفي إطار التعاون، ستوفر «لوفابل» أرصدة لاستخدام منصتها، تمولها غرف دبي، للمشاركين في «تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد»، دعماً للمؤسسين والشركات في بناء حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقها.

وقالت رئيسة الإيرادات في «لوفابل»، لورين رود: «يتيح الذكاء الاصطناعي المساعد لأي شخص لديه فكرة أن يحولها إلى واقع، ويسعدنا دعم مزيد من المؤسسين والشركات في دبي، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق ما يبتكرونه وإدارة أعمالهم، بدءاً بالفِرَق المشاركة في تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد».