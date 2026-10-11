«دييز» تُضاعف حجم صندوق «أوراسيا كابيتال» إلى مليار درهم

أعلنت سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» مضاعفة حجم صندوق رأس المال الجريء لشركة «أوراسيا كابيتال»، الذراع الاستثمارية التابعة لها، من 500 مليون درهم إلى مليار درهم، في خطوة استراتيجية تستهدف توسيع نطاق الاستثمارات في الشركات ذات الإمكانات العالمية، وتعزيز دور الصندوق في دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لرأس المال الجريء وبناء شركات المستقبل.

وكشفت «دييز» عن رفع الحد الأقصى للاستثمار في الشركات المُموّلة من «أوراسيا كابيتال» من 3 ملايين إلى 6 ملايين دولار أميركي (ما يعادل 22 مليون درهم)، بما يعزز قدرة الصندوق على الدخول في جولات تمويل أكبر ودعم الشركات خلال مراحل نموها المتقدمة، إلى جانب توسيع نطاق الاستثمارات من الشركات المرتبطة مباشرة بدولة الإمارات إلى شركات عالمية ذات صلة أو أهمية استراتيجية للدولة، بما يفتح المجال أمام الصندوق للاستفادة من فرص استثمارية أوسع في الأسواق العالمية.

ويتضمّن التوسّع زيادة نطاق استثمارات «أوراسيا كابيتال» لدعم روّاد الأعمال في مختلف مراحل نمو شركاتهم، بما يشمل المراحل التي تتجاوز جولات التمويل من الفئة «B» (Series B)، بما يسمح بالاستثمار في شركات أثبتت جدوى نماذج أعمالها وقدرتها على النمو، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولى.

ويتيح هذا التوسع مواكبة متطلبات الشركات الواعدة عبر مراحل نموها المتقدمة، ويدعم دور «أوراسيا كابيتال» في المساهمة ببناء الجيل المقبل من الشركات المليارية «يونيكورن» الداعمة لاقتصاد امارة دبي، وتعزيز جاذبية الإمارة وجهةً عالمية لممارسة الأعمال والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

الثقة بمستقبل دبي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تُجسّد مضاعفة حجم صندوق (أوراسيا كابيتال) تطلعاتنا إلى الاستثمار في إمكانات دبي كمركز عالمي للجيل القادم من رواد التكنولوجيا، ترجمةً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار. ومن خلال توسيع قدرات الصندوق، ندعم منظومة متكاملة توفّر للشركات الواعدة رأس المال والخبرة والفرص التي تُمكّنها من النمو والانطلاق من دبي نحو الأسواق الإقليمية والعالمية».

وأضاف سموه: «لدينا ثقة كبيرة في مستقبل دبي كمركز عالمي لرأس المال والابتكار. ومهمتنا هي تحويل هذه الثقة إلى استثمارات وشركات وفرص اقتصادية حقيقية، تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتُسهم في تعزيز تنافسية دبي ومكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والاستثمار في قطاعات المستقبل».

شراكات أكثر تأثيراً

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، الدكتور محمد الزرعوني: «تعكس مضاعفة حجم الصندوق متانة نموذج (أوراسيا كابيتال) والنتائج التي حقّقها منذ إطلاقه، وتمنحنا قدرة أكبر على مواكبة تطلعات واحتياجات الشركات الواعدة في مراحل مختلفة من نموّها وبناء شراكات استثمارية أكثر تأثيراً. وبالاستناد إلى هذه النتائج والقدرات الاستثمارية الموسّعة، ننتقل بأوراسيا كابيتال إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسّع، تستند إلى منهج استثماري واضح يجمع بين رأس المال والخبرة والإرشاد والاستفادة من شبكة متكاملة من المستثمرين والشركاء».

وأضاف: «طموحنا يتجاوز الاستثمار في الشركات الناشئة إلى المساهمة في بناء شركات قادرة على المنافسة عالمياً. نريد أن تكون دبي نقطة توسع لهذه الشركات، ومكاناً تجتمع فيه المواهب ورأس المال والخبرة والأسواق لبناء قصص نجاح جديدة. وستعزز زيادة حجم الصندوق قدرته على الدخول في استثمارات أكبر، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من التمويل، إلى جانب دعم فرص النمو والتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية».

رأس المال الجريء

ورسخت «أوراسيا كابيتال» مكانتها في منظومة رأس المال الجريء خلال فترة قياسية بتصدرها قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً على مستوى دولة الإمارات منذ العام الأول لإطلاقها ولثلاثة أعوام متتالية، وفق تصنيف منصة بيانات رأس المال الجريء «ماجنيت». ففي عام 2024، تصدّرت القائمة على مستوى الدولة، وحافظت على صدارتها في عام 2025، ثم واصلت هذا الأداء وفق تصنيف النصف الأول من عام 2026، الذي تصدّرت فيه أيضاً قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في المراحل المبكرة على مستوى الدولة، وحلّت في المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القائمتين. كما حصدت جائزة «شركة رأس المال الجريء للعام» ضمن جوائز إنتربرونور الشرق الأوسط 2025.

66 شركة نشطة

يأتي التوسّع في حجم الصندوق بعد النتائج التي حقّقتها «أوراسيا كابيتال» منذ إطلاقها في نوفمبر 2023، إذ تضم محفظتها حالياً 66 شركة نشطة، بمتوسط 25 استثماراً سنوياً. كما أتمّت ثماني دفعات من برنامج (SANDBOX)، الذي يوفّر للشركات المختارة استثماراً بقيمة 150 ألف دولار أميركي، إلى جانب برنامج (LAUNCHPAD) المخصص لدعم رواد الأعمال ويمتد على مدى 6 أشهر.

وتعكس مؤشرات أداء الشركات ضمن محفظة «أوراسيا كابيتال» الأثر الاقتصادي لاستثمارات الصندوق، إذ ارتفعت الإيرادات السنوية المتكرّرة لشركات المحفظة من نحو 180 مليون دولار أميركي عند الاستثمار فيها إلى 387 مليون دولار أميركي حالياً، فيما تُمثّل ايرادات المحفظة في دولة الإمارات 140 مليون دولار أميركي.

كما نجحت شركات المحفظة الاستثمارية في جمع 1.1 مليار دولار، بما يعكس قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال ومواصلة النمو بعد استثمار «أوراسيا كابيتال» فيها، ويعزّز دور الصندوق في بناء شركات تكنولوجية قادرة على التوسّع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

«أوراسيا كابيتال»

ويركّز النهج الاستثماري لـ«أوراسيا كابيتال» على دعم الشركات ذات إمكانات النمو المرتفعة، التي يقودها مؤسّسون وفِرق استثنائية وتستهدف أسواقاً كبيرة، مع التركيز خلال عملية التقييم على مدى إقبال المتعاملين على منتجاتها وخدماتها وقدرتها على تحقيق نمو مستدام. وتشمل محفظتها الاستثمارية شركات تعمل في قطاعات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا العقارات، والذكاء الاصطناعي، والإعلام والإعلان وتكنولوجيا التسويق، والديمومة والرعاية الصحية، والتجارة الرقمية وتكنولوجيا التعليم.

وستولي «أوراسيا كابيتال» أولوية استراتيجية للتقنيات الناشئة، مع التركيز على الشركات التي تطوّر حلولاً في مجالات الرعاية الصحية والديمومة والتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وإلى جانب مواصلة الاستثمار في هذه القطاعات، ستولي «أوراسيا كابيتال» أولوية استراتيجية لتقنيات المستقبل، مع تركيز مكثّف على الشركات التي تطوّر التقنيات المستقبلية مثل الرعاية الصحية والديمومة والتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا التوجّه إلى دعم الابتكارات القادرة على إحداث تحوّلات نوعية في أساليب العيش والعمل والإنتاج، وبناء شركات رائدة في قطاعات اقتصادية جديدة انطلاقاً من دبي.