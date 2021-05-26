دبي تسجل 4832 مبايعة عقارية بـ 10.98 مليارات درهم خلال أبريل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تواصل السوق العقارية في إمارة دبي، تحقيق أرقام قياسية في عدد الصفقات العقارية وقيمتها، معززة بذلك المكانة العالمية التي تتمتع بها الإمارة كأفضل وجهات الاستثمار العقاري، وأكثرها جاذبية ومرونة، إذ تشير النسخة الـ14 من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، إلى أن عدد الصفقات العقارية التي شهدها أبريل الماضي بلغ 4832 مبايعة عقارية، بقيمة إجمالية بلغت 10.98 مليارات درهم، والتي تعتبر القيمة الأعلى منذ أربع سنوات، وتحديداً منذ مارس 2017.

نمو

وأظهرت بيانات المؤشر الذي يتّخذ من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، أن أبريل 2021، حقق نمواً في عدد المبايعات العقارية بنسبة 4.2% مقارنة بمارس 2021، كما حقق كذلك نمواً في قيمة المبايعات بنسبة 0.6% خلال الفترة نفسها، وبذلك يصل إجمالي عدد المبايعات العقارية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أبريل الماضي إلى 16 ألفاً و577 مبايعة بقيمة 36.12 مليار درهم.

مبايعات

وأوضحت «أراضي دبي»، في بيان، أن المبايعات العقارية التي تصل قيمتها إلى مليوني درهم، استحوذت على 70% من إجمالي المبايعات في أبريل 2021، فيما شكّلت المبايعات التي تراوح قيمتها بين مليوني درهم إلى خمسة ملايين درهم نحو 23% من الإجمالي، و4% للمبايعات التي تراوح قيمتها بين خمسة ملايين و10 ملايين درهم، وأخيراً 3% للمبايعات التي تزيد قيمتها على 10 ملايين درهم.

السوق الثانوية

ووفقاً للبيانات التي نشرتها «أراضي دبي»، أمس، استحوذت السوق الثانوية/‏‏‏ الوحدات الجاهزة على 60% من إجمالي المبايعات خلال أبريل2021، في حين شكلت المبايعات على الخريطة 40%، بينما شكّلت مبيعات الشقق ما نسبته 69% من الإجمالي، و31% لمبيعات الفلل/‏‏‏ «تاون هاوس».

وفي ما يتعلق بحجم المعاملات، تعاملت المبايعات على الخريطة مع 1934 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.09 مليارات درهم، في حين تم تداول 2898 عقاراً في السوق الثانوية بقيمة إجمالية بلغت 7.89 مليارات درهم.

أسعار معقولة

وبمقارنة تلك النتائج مع شهر مارس الماضي، يتضح أن المبيعات على الخريطة ارتفعت بنسبة 12.9%، والذي يعتبر أعلى معدل منذ 14 شهراً، بينما انخفضت مبيعات السوق الثانوية بنسبة 0.92%، وذلك للمرة الأولى منذ 11 شهراً.

ومنذ بداية تفشي جائحة «كوفيد-19»، شهدت دبي انخفاضاً في أسعار الشقق، حيث يعزى ذلك بشكل جزئي إلى دخول المزيد من الوحدات ذات الأسعار المعقولة إلى السوق، وزيادة المعروض من الشقق الجاهزة، وارتفاع الطلب على الفلل/‏‏‏ «تاون هاوس».

مبيعات الفلل والشقق

إلى ذلك، استحوذت «مدينة محمد بن راشد» على 18.5% من إجمالي مبيعات الفلل/‏‏‏ «تاون هاوس» خلال أبريل 2021، تلتها منطقة «دبي لاند» بنسبة 10.3%، ثم «دبي هيلز إستيت» بنسبة 9.4%، ومن ثم «روكان» بنسبة 5%، و«تاون سكوير» بنسبة 4.9%.

أما في ما يتعلق بالشقق، فقد استحوذت منطقة «دبي مارينا» على 8.5% من الإجمالي، تلتها قرية جميرا الدائرية بنسبة 8.4%، ثم أبراج بحيرة جميرا بنسبة 7.6%، ومن ثم «داون تاون دبي» بنسبة 7.3%، تبعتها «الخليج التجاري» بنسبة 5.4%، وذلك وفقاً لبيانات البحث من شركة «بروبرتي فايندر».

المؤشر الشهري

أفادت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن المؤشر الشهري العام سجّل في أبريل الماضي، 1.072 نقطة، بسعر مليون و2667 درهماً، موضحة أن المؤشر الشهري للشقق، سجل 1.097 نقطة، بسعر 912 ألفاً و404 دراهم، في حين سجل المؤشر الشهري للفلل/‏ «تاون هاوس» 0.992 نقطة، بسعر مليون و768 ألفاً و908 دراهم.

• مبيعات الخريطة ارتفعت 12.9% في أعلى معدل منذ 14 شهراً.

• 16.5 ألف مبايعة عقارية منذ مطلع 2021 وحتى نهاية أبريل بقيمة 36.12 مليار درهم.

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