«فلاي دبي» تضيف وجهتين يونانيتين إلى جدولها الصيفي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن إطلاق وجهتين صيفيتين جديدتين، هما جزيرتا ميكونوس وسانتوريني اليونانيتان، موضحة أنها ستسيّر ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار «ميكونوس» الدولي (JMK) ومطار «سانتوريني» (ثيرا) (JTR) في الفترة بين 18 يونيو و29 سبتمبر المقبلين.

وأشارت الناقلة، في بيان، إلى أنه مع إطلاق الرحلات إلى الجزيرتين اليونانيتين، يرتفع عدد وجهاتها الموسمية إلى ست وجهات، بما في ذلك بودروم وطرابزون في تركيا، وباتومي في جورجيا، وتيفات في الجبل الأسود.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «سعداء بتوسيع شبكتنا ومنح مسافرينا المزيد من الخيارات للسفر هذا الصيف، حيث بدأ الطلب على السفر في الازدياد مع رفع المزيد من الدول تدريجياً القيود المفروضة على السفر الدولي».

وأكد أن «الإمارات أضافت البحرين واليونان وصربيا إلى قائمة السفر الآمنة، ما شجع المزيد من المتعاملين على بدء تخطيط عطلتهم الصيفية».

يشار إلى أنه تم افتتاح ممر سفر آمن بين الإمارات واليونان للذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالكامل، للتنقل بين البلدين اعتباراً من 18 مايو 2021.

وبموجب الاتفاقية، يمكن لحاملي شهادات التطعيم الصادرة عن السلطات الصحية السفر إلى اليونان دون الحاجة إلى حجر صحي عند الوصول، كما تنطبق القاعدة نفسها على المسافرين من اليونان إلى الإمارات.

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