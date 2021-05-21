ارتفاع الأسعار يحد من نمو الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

سجلت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات راوحت قيمتها بين 5.25 و6.5 دراهم للغرام، من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إن الزيادات الأخيرة لأسعار الذهب حدت من نمو الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، بعدما شهدت الأسواق معدلات نشاط كبيرة في الاقبال خلال عطلة عيد الفطر، لافتين إلى أن الأسواق تشهد حالياً مبيعات محدودة، تتركز في القطع الصغيرة من الهدايا.

بدورهم، أكد متعاملون أنهم قاموا أخيراً بشراء هدايا من المشغولات لظروف تتعلق بمناسبات خاصة، إضافة إلى التخوف من استمرار الأسعار في تسجيل المزيد من الارتفاعات.

المشغولات الذهبية

وتفصيلاً، قالت المتعاملة، سماح تحسين، إنها قامت بشراء قطعة من المشغولات الذهبية رغم ارتفاع الأسعار أخيراً، لمناسبة أسرية خاصة بها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المتعامل، سامر عبدالعظيم، أنه سيشتري قطعة من المشغولات من أحد المتاجر بدبي لارتباطه بمناسبة خاصة، وأنه يفضل الشراء حالياً تخوفاً من تسجيل الأسعار المزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وأشار المتعامل، رائد جمال، إلى أنه لجأ لشراء هدية صغيرة من الذهب لمناسبة خاصة، لافتاً إلى أنه لم يؤجل الشراء تخوفاً من زيادة الأسعار مجدداً.

الزيادات السعرية

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات أمبريال»، آشوين شوني، إن «الزيادات السعرية التي سجلها الذهب، والتي جاءت بنسب كبيرة، تسببت في الحد من الطلب على مبيعات المشغولات»، لافتاً إلى أن «الأسواق كانت تشهد نمواً في الاقبال على هدايا المشغولات، استمر منذ عطلة عيد الفطر وحتى الأيام التي تليها، لكن الارتفاعات السعرية أعادت الأسواق لمظاهر البطء في الطلب».

بدوره، أشار مدير محل «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، إلى أن «الأسواق تشهد حالياً حالة من بطء الطلب على مبيعات المشغولات، بعد مؤشرات نشاط ونمو كبيرين في مبيعات المشغولات خلال فترة عطلة عيد الفطر والأيام التالية لها، وذلك مع استمرار شراء بعض المتعاملين لهدايا العيد في أوقات متأخرة»، مبيناً أن «عمليات الطلب حاليا في معظم المنافذ ترتكز على القطع الصغيرة من المشغولات، والتي يضطر بعض المتعاملين لشرائها بأسعار مرتفعة لمناسبات أسرية أو مع توجه البعض للشراء حالياً تخوفاً من استمرار الأسعار في الارتفاع خلال الفترة المقبلة».

وقال مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «عطلة عيد الفطر أسهمت في رفع المبيعات بنسب تجاوزت 30% مقارنة بالأيام العادية، واستمرت المبيعات في النمو بنسب متباينة في الأيام التالية للعطلة، لكن توجه أسعار الذهب للارتفاع أخيراً حد من نمو الطلب على المبيعات».

وأضاف أن المتعاملين في قطاع السبائك والعملات الذهبية يؤجلون بيع ما بحوزتهم حالياً، ترقباً لارتفاعات سعرية جديدة، بنسب أكبر، لجني المزيد من الأرباح.

سعر الغرام

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 227.5 درهماً، بارتفاع قيمته 6.5 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 213.5 درهماً، بزيادة 6.25 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 203.75 دراهم، بارتفاع 6 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 174.75 درهماً، بزيادة 5.25 دراهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news