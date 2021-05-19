«الصفقات الكبيرة» ترفع سيولة الأسواق إلى 2.5 مليار درهم

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

ارتفعت سيولة أسواق المال، أمس، إلى 2.5 مليار درهم، بدعم من صفقتين كبيرتين تم تنفيذهما بسوق أبوظبي للأوراق المالية، على سهمي «فودكو القابضة» بقيمة 92 مليون درهم، و«الوثبة الوطنية للتأمين» بقيمة 63 مليون درهم، إضافة إلى تداولات الأفراد والمحافظ.

وتركزت النسبة الأكبر من السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغت 2.22 مليار درهم، فيما شهدت سيولة تعاملات سوق دبي المالي تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بلغت السيولة بنهاية الجلسة 293 مليون درهم مع ارتفاع أسهم 24 شركة.

وسجلت القيمة السوقية ارتفاعاً قدره 6.5 مليارات درهم، لتصل إلى تريليون و326.5 مليار درهم بنهاية الجلسة.

ووفقاً لبيانات السوقين، أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 1.18% عند مستوى 2705 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 293 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 35 شركة، تم تداولها، بينما انخفضت أسهم سبع شركات، وبقيت أربع شركات على ثبات.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنهى المؤشر العام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع على ثبات، عند مستوى 6478 نقطة، بتداولات مرتفعة بلغت قيمتها الإجمالية 2.22 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 20 شركة من أصل 43 شركة، تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 16 شركة، وبقيت سبع شركات دون تغيير.

وارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.4% عند 16.48 درهماً، بتداولات تجاوزت 51 مليون سهم. وانخفض سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.2% عند 4.82 دراهم، بتداولات قاربت 40 مليون سهم.

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