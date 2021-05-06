شراكة بين «إعمار للتطوير» و«فيزا» لشراء العقارات ببطاقات الائتمان والخصم المباشر

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

أعلنت «إعمار للتطوير»، أمس، عن شراكتها مع «فيزا» Visa المتخصصة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، في مسعى نحو تمكين العملاء المقيمين في دولة الإمارات من شراء العقارات ودفع أقساطها بكل سهولة باستخدام بطاقات Visa الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر.

وقال عضو مجلس إدارة شركة «إعمار للتطوير»، أحمد المطروشي: «نعمل على تسريع وتيرة سير أعمالنا، من خلال تطوير استراتيجيتنا الأوسع والأشمل، ومواصلة التجديد والابتكار، وتقديم خدمة عملاء رائدة تضمن راحتهم، من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع (فيزا). فمع النمو الرقمي السريع الذي نشهده في العالم من حولنا، نحن على ثقة بأن عملاءنا سيستمتعون بالمزايا الوفيرة التي ستجلبها (إعمار) بشراكتها مع شبكة (فيزا) التجارية العالمية».

وقال الرئيس الإقليمي لشركة «فيزا» Visa في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أندرو توري، إن «شراء منزل جديد تجربة شيقة ورائعة على الدوام، ونحن كشركاء، متحمسون لجعلها تجربة أفضل وأسهل عبر شراكتنا المميزة مع (إعمار)، التي تهدف بدورها إلى ضمان قبول المدفوعات الرقمية لشراء العقارات من شركة (إعمار)، وتمكين المقيمين في الدولة من إجراء معاملات وتحويلات نقدية تتعلق بممتلكاتهم العقارية باستخدام بطاقاتهم الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر من (فيزا)».

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