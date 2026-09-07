عدسة لويس تاتو تفوز بذهبية «فيزا بور ليماج»

فاز لويس تاتو، المصور لدى وكالة «فرانس برس»، أول من أمس، بأرفع جوائز مهرجان «فيزا بور ليماج» للتصوير الصحافي في مدينة بيربينيان بجنوب فرنسا.

ونال المصور الإسباني جائزة «فيزا دور» لفئة الصور الإخبارية، عن تغطيته لاحتجاجات «الجيل زد» في مدغشقر، وسبق أن نالت تغطيته المصورة لهذا الحدث تقديراً في مسابقة «وورلد برس فوتو» في أبريل الماضي.

وخلال تسلمه الجائزة، أشاد تاتو (37 عاماً) بمؤسس المهرجان، جان فرانسوا لوروا، الذي توفي الأسبوع الماضي، وأشار تاتو إلى أن لوروا منحه فرصة عرض صوره للمرة الأولى عام 2018، عندما كان في بداية مسيرته المهنية.