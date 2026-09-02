مهرجان التصوير الصحافي ينعى مؤسِّسه

توفي جان فرانسوا لوروا، مؤسس مهرجان التصوير الصحافي «فيزا بور ليماج»، أول من أمس، عن 69 عاماً، جراء إصابته بالسرطان، ورحل لوروا في خضم الدورة الـ38 من الحدث العالمي، الذي يقام سنوياً في مدينة بيربينيان جنوب فرنسا، وجاء على حساب المهرجان: «فريق (فيزا بور ليماج) وعائلة جان لوروا، يعلنان ببالغ الحزن نبأ وفاة مؤسس المهرجان ومديره التاريخي».

وأضاف المنشور: «لقد دعم (لوروا) المصورين الصحافيين من كل أنحاء العالم، وسلط الضوء عليهم»، وللمرة الأولى منذ 38 عاماً، غاب المصور السابق عن افتتاح المهرجان الوحيد في العالم المخصص للتصوير الصحافي، والذي يستعرض سنوياً أعمال نخبة من المصورين الصحافيين.