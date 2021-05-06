30 % زيادة في مبيعات التجزئة في أبوظبي مع اقتراب عيد الفطر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال مديرون ومسؤولون في قطاع تجارة التجزئة بأبوظبي، إن مبيعات التجزئة في الإمارة ارتفعت بنسبة 30% مع اقتراب عيد الفطر، وسط توقعات بزيادتها إلى أكثر من 50% خلال الأسبوع المقبل قبل العيد مباشرة، مدعومة بطرح عروض سعرية وتخفيضات كبيرة مع تفضيل عدد كبير من السكان البقاء في الإمارة وعدم السفر إلى الخارج.

من جهتهم، أكد مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» أن محال طرحت تخفيضات بنسب وصلت إلى 85%، ما شجعهم على الشراء مبكراً قبل حلول العيد، مشيرين إلى أن مشترياتهم تركزت على المواد الغذائية والملابس والذهب والمجوهرات والأحذية والحقائب والإكسسوارات وألعاب الأطفال والأثاث والمفروشات والهواتف ومستحضرات التجميل.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم»، أن محال طرحت بجانب التخفيضات عروض القيمة المضافة، مثل «اشترِ قطعة واحصل على الثانية مجاناً»، و«اشترِ قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً»، و«استرجع نصف ما دفعت» و«استرجع جزءاً مما دفعت عند إنفاق مبلغ معين».

كما مددت المحال في المراكز التجارية مواعيد عملها إلى الواحدة صباحاً في عطلات نهاية الأسبوع لإتاحة الفرصة للمستهلكين للشراء بحرية ودون ازدحام.

تخفيضات

وتفصيلاً، قالت المستهلكة نورة الهاشمي، إن مراكز تجارية في أبوظبي تشهد تخفيضات سعرية تصل إلى 85%، لكن تتركز في معظمها بين 25 و50% وتشمل سلعاً متنوعة، مشيرة إلى أن مشترياتها الأخيرة تركزت على الملابس وألعاب الأطفال والذهب.

وأفادت المستهلكة منى محمد، بأن المحال في المراكز التجارية بأبوظبي طرحت تخفيضات كبيرة بمناسبة عيد الفطر بنسب وصلت إلى 85%، لافتاً إلى أن تمديد أوقات العمل في المراكز حتى الساعة 12 والواحدة بعد منتصف الليل في نهاية الأسبوع أعطاها فرصة أكبر للشراء والاستفادة من التخفيضات.

وذكرت أن مشترياتها تركزت على المواد الغذائية والملابس والحقائب والإكسسوارات، إلى جانب الأثاث ومستلزمات الديكور.

ازدحام

من جهته، أكد المستهلك أنور عباسي، أن التخفيضات السعرية المطروحة في مراكز أبوظبي التجارية تصل إلى 85%، لكن أكثرها يراوح بين 25 و50%، مشيراً إلى أن مشترياته قبل العيد تركزت على الملابس والهواتف وألعاب الأطفال والهدايا الصغيرة.

وقال إن بعض المحال التي شهدت ازدحاماً استعانت ببعض موظفيها لتنظيم دخول المتسوقين وضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا»، خصوصاً في ما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالحد الأقصى المسموح بدخوله من المتسوقين إلى المحل.

وأفاد المستهلك خميس النادي، بأن التخفيضات شجعته على شراء الكثير من احتياجاته لعيد الفطر مبكراً، لافتاً إلى أن مشترياته تركزت على ألعاب الأطفال والإلكترونيات والهدايا بصفة عامة.

ذروة المبيعات

إلى ذلك، قال مدير شركة «لاين للاستثمارات العقارية» التي تدير نحو 15 مركزاً تجارياً في أبوظبي، واجب خوري، إن هناك حركة نشطة في مبيعات التجزئة بالإمارة حالياً مع اقتراب عيد الفطر، موضحاً أن التخفيضات السعرية التي طرحتها المحال التجارية، ووجود عدد كبير من السكان في الإمارة مع عدم سفر الكثيرين خارج الدولة، دعم قطاع التجزئة ونمو المبيعات بشكل ملموس.

وأضاف خوري أن ذروة المبيعات تبدأ خلال الأيام التي تسبق عيد الفطر مباشرة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تشهد انضمام محال أخرى الى عروض التخفيضات، ما يدعم المبيعات بشكل أكبر.

وبيّن أن نشاط المبيعات يشمل سلعاً متنوعة، أبرزها الملابس والإكسسوارات والذهب والمجوهرات والهدايا وغيرها.

نشاط

بدوره، قال مسؤول في أحد المراكز التجارية بأبوظبي، أحمد توفيق، إن المبيعات تشهد نشاطاً بعد فترة من الهدوء النسبي، متوقعاً ارتفاعاً كبيراً في المبيعات يصل إلى 50% حتى عيد الفطر، لاسيما وأن العديد من المحال ستنضم إلى حملة التخفيضات اعتباراً من اليوم الخميس، لافتاً إلى أن هناك نمواً في المبيعات حالياً يراوح بين 25 و30%.

وذكر أن المبيعات تشمل سلعاً متنوعة منها المواد الغذائية والملابس والهواتف والمجوهرات والذهب والاثاث ومستلزمات الديكور والهدايا والمستلزمات المنزلية ومستحضرات التجميل.

وأشار توفيق إلى أن المحال في المراكز التجارية مددت مواعيد عملها إلى 12 والواحدة صباحاً في عطلات نهاية الأسبوع لإتاحة الفرصة للمستهلكين للشراء بأريحية دون ازدحام في إطار الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية لمكافحة «كوفيد-19».

زيادة

من جهتها، قالت مسؤولة المبيعات في أحد محال الملابس الشهيرة، ماريا كارلوس، إن هناك زيادة في المبيعات تصل إلى 30% نتيجة عروض التخفيضات وقرب عيد الفطر، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تتجاوز نسب الزيادة 50% خلال الأسبوع المقبل قبل عيد الفطر مباشرة.

في السياق ذاته، قال مسؤول المبيعات في أحد محال السلع المتنوعة، جبار درويش، إن الملابس وألعاب الأطفال والهدايا تستأثر بجانب كبير من المبيعات، لافتاً إلى زيادة في المبيعات تتجاوز 30% مع توقعات بارتفاعها خلال الأيام التي تسبق عيد الفطر مباشرة لنسب تصل إلى 50%.

مراقبة

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الأسبوع الماضي، أنها تراقب العروض الخاصة وحملات التخفيضات للتحقق من الالتزام بالتخفيضات المعلنة، وحصول المحال على موافقات من الدائرة لإجراء التصفيات والتنزيلات والحملات الترويجية.

وأفادت بأنها تقوم بحملات تفتيشية مكثفة بشكل يومي للتحقق من الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كوفيد-19»، لاسيما التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والالتزام بالحد الأقصى المسموح بدخوله لكل محل وفقاً لمساحته.

- محال طرحت بجانب التخفيضات عروض القيمة المضافة.

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