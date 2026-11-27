موقع الإمارات اليوم

ينطلق غداً السبت الموسم السادس من ”سوق المزارعين“، إحدى المبادرات المجتمعية التي تنظّمها بلدية دبي، ويجمع المزارعين الإماراتيين وأصحاب المشاريع الزراعية ومجتمع دبي في وجهة أسبوعية تحتفي بالمنتج المحلي، وتدمج التسوق بالترفيه.

ويُقام السوق في الحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج كل سبت وأحد حتى 31 يناير 2027، بمشاركة 43 من المزارعين الإماراتيين وأصحاب المشاريع المحلية، في أكبر نسخة منذ انطلاقه. ويتيح السوق للمشاركين عرض منتجاتهم وبيعها أمام جمهور واسع والوصول إلى عملاء جدد، كما يخصّص للمرة الأولى 10 مساحات للأطفال من ”المزارعين ورواد الأعمال الصغار“.

لإتاحة الفرصة لهم لعرض وبيع منتجاتهم، وتشجيعهم على خوض تجربة عملية في مجالي الزراعة وريادة الأعمال، بما ينمي مهاراتهم منذ الصغر.

ويقدّم هذا الموسم تجربة مجتمعية تتجاوز التسوق، من خلال برنامج متنوع من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والتجارب التي تتيح لمختلف الفئات العمرية قضاء وقت ممتع والتعرّف على جوانب من الزراعة المحلية وطرق الإنتاج، في مساحة تجمع الأسر وأفراد المجتمع وتدعم التفاعل بينهم.

وتضم الأنشطة، عروض ضوئية باستخدام الطائرات بدون طيار خلال حفل الافتتاح، وعروض احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد يوم 5 ديسمبر.

وسيضم السوق مجموعة من الورش والعروض التي تُنظم للمرة الأولى، وهي؛ تجربة طاولة الشيف (Chef Table) ستُقام كل أسبوعين، يقدم خلالها أحد الطهاة وصفات حية أمام الجمهور باستخدام المنتجات الطازجة من سوق المزارعين، وتجارب الزراعة الافتراضية (Virtual Gamification)، من خلال ألعاب رقمية تفاعلية لتعليم الأطفال مراحل الزراعة والعناية بالنباتات بأسلوب مبتكر وممتع. إلى جانب أجهزة البيع الذاتي للبذور (Seeds Vending Machine) لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الزراعة المنزلية.

كما سيشمل السوق برنامج ”المزارع الصغير“، الذي يتضمن ورش عمل تفاعلية لتعليم الأطفال أساسيات الزراعة وتنمية مهاراتهم الزراعية، إلى جانب ”المجلس الزراعي الأسبوعي“، الذي يقدّم مجموعة من ورش العمل والمحاضرات المجانية بإشراف أعضاء مبادرة ”جذور“ المجتمعية وبدعم من ”بلانتولوجي“، بهدف تبادل الخبرات والمعارف الزراعية وتعزيز ثقافة الزراعة المستدامة.

وقال محمد عبد الرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: ”مع انطلاق الموسم السادس من سوق المزارعين في الحديقة القرآنية، نفتح الأبواب أمام سكان وزوار دبي للاستمتاع بإحدى أبرز الفعاليات التي تقدم تجربة مجتمعية وحضرية فريدة خلال فصل الشتاء، تجمع بين أنشطة التسوق والترفيه ضمن المساحات العامة، لنوفر تجارب مصممة لتناسب احتياجات جميع أفراد المجتمع، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاهية ويرتقي بجاذبية دبي وحيوية وجهاتها الترفيهية الشتوية“.

وأضاف: ”تواصل بلدية دبي تطوير مبادرات مجتمعية تجمع بين دعم القطاعات المحلية وتوفير تجارب نوعية للسكان والزوار، ويُمثل سوق المزارعين نموذجاً لهذه المبادرات؛ فهو يتيح للمزارعين الإماراتيين وأصحاب المشاريع المحلية الوصول مباشرة إلى المستهلكين، ويمنح أفراد المجتمع فرصة للتعرّف على المنتجات الوطنية وشراء المنتجات الطازجة من مصادرها، ضمن وجهة شتوية تُثري تجاربهم خلال شتاء دبي، ويعزز حيوية المدينة“.

وتوفر بلدية دبي للمزارعين المشاركين حزمة من التسهيلات والخدمات، تشمل عرض المنتجات، وخدمات وتجهيزات لوجستية ومستلزمات زراعية، إلى جانب الورش التوعوية، والإرشادية، والدورات التدريبية، والاستشارات. وتهدف هذه الخدمات إلى مساعدة المزارعين على تطوير ممارساتهم الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب توفير قنوات تسويقية مباشرة تتيح لهم الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين.

ومن خلال الجمع بين التسوق والأنشطة الترفيهية والتعليمية، يسهم سوق المزارعين في توفير وجهة مجتمعية متكاملة تستقطب العائلات ومختلف فئات المجتمع، وتمنحهم فرصة الاستمتاع بأجواء شتاء دبي، والتعرّف على المزارعين المحليين ومنتجاتهم، والمشاركة في تجارب تثري استخدام المساحات العامة وتعزز التواصل بين أفراد المجتمع.