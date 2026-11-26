دبي - الإمارات اليوم

تستعد مراكز التسوق والمتاجر والمنصات الإلكترونية في دبي، للاحتفاء بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات، من خلال تقديم عروض وتخفيضات حصرية تصل إلى 75% لدى أكثر من 200 علامة تجارية، وذلك من 30 نوفمبر إلى الثالث من ديسمبر 2026، على مجموعة واسعة من المنتجات، بما فيها الأزياء والأحذية ومستحضرات التجميل، والمجوهرات واللوازم المنزلية والهدايا العائلية.

وتشمل العروض الترويجية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، على مدار أربعة أيام، عروض «اشترِ قطعة واحصل على الثانية مجاناً»، فضلاً عن تخفيضات على شراء العديد من المنتجات المخصصة للعائلات.