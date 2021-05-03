بيع فيلا بـ نخلة جميرا بـ 27 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي – دبي

واصلت عقارات الأثرياء في دبي التألق في شهر مايو، فبعد بيع فيلا أمس بقيمة 20 مليون درهم في نخلة الجميرا، بيعت اليوم فيلا أخرى بقيمة 27 مليون درهم.

إلى ذلك بلغت التصرفات العقارية اليوم أكثر من 488 مليون درهم حيث تم تسجيل 206 مبايعة بقيمة 342.23 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 71.22 مليون درهم و180 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 271.01 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 8 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 137.6 مليون درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 56.69 مليون درهم و52 رهونات فلل وشقق بقيمة 80.92 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 33 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 9 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبة بقيمة 9.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 3 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 3 مليون درهم.

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