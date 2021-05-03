دبي تستقبل 1.26 مليون سائح دولي في الربع الأول

المصدر: أزاد عيشو ــ دبي

كشفت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» أن الإمارة استقبلت 1.26 مليون سائح دولي خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت وصل فيه إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية مارس 2021، إلى 127 ألفاً و244 غرفة فندقية ضمن 712 منشأة فندقية.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد ارتفعت فترة إقامة النزلاء إلى 5.1 ليالٍ فندقية، في ما وصل عدد ليالي المبيت (الغرف المحجوزة) إلى 7.19 ملايين ليلة.



وجاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الربع الأول، مسجلة أكثر من 320 ألف زائر، تلتها روسيا بنحو 99 ألف زائر، في ما حلت منطقة جنوب آسيا في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، حسب المنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذت على 31% من إجمالي عددهم.



واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%.

وسجل معدل الاشغال في جميع المنشآت الفندقية بالإمارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 64%.

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