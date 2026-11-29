تبدأ غداً الثلاثاء، الأول من ديسمبر، كل من «جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى»، و«شركة ميوزيك نيشن» (Music Nation)، تحصيل رسوم منح ترخيص ممارسة نشاط الإدارة الجماعية في مجال الموسيقى، من المطاعم والمقاهي، ومراكز التسوق، وصالات اللياقة البدنية، والفنادق والفنادق العائمة، وشركات الطيران، والمحطات الإذاعية، والقنوات التلفزيونية.

وقد حصلت الجهتان على تصريح وزارة الاقتصاد والسياحة لممارسة نشاط الإدارة الجماعية للموسيقى، وذلك وفقاً لـ«دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى» الذي أصدرته الوزارة، بموجب قرارها الوزاري رقم (136) لسنة 2026، وحدد رسوم منح ترخيص ممارسة نشاط الإدارة الجماعية في مجال الموسيقى لفئات الجهات والمنشآت المعنية في الدولة.

صورة تعبيرة مولدة بالذكاء الاصطناعي.

ورغم أن القرار سيشمل قطاعات متعددة، فإن القطاع الفندقي كان الأكثر تفاعلاً وتجاوباً مع استفسارات «الإمارات اليوم» في ما يتعلق باستعداده لتطبيق تلك الرسوم، إذ أثار القرار والدليل الصادر نقاشاً في قطاع الضيافة، خصوصاً القطاع الفندقي الذي رحب بأي مبادرات تضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم، شريطة مراعاة طبيعة القطاع الفندقي، وتحقيق توازن بين دعم الصناعات الإبداعية ومراعاة المتطلبات التشغيلية للفنادق.

وفي وقت قال فيه مسؤولو فنادق لـ«الإمارات اليوم» إن الرسوم المحددة معقولة، والفنادق تتجه إلى الالتزام بالمتطلبات الجديدة، رأى آخرون أن رسوم استخدام الموسيقى تشكل عبئاً مالياً إضافياً على الميزانية التشغيلية للفندق، الأمر الذي سينعكس مستقبلاً على أسعار الغرف والخدمات الفندقية. وقالوا إن بعض المنشآت قد تضطر إلى إعادة النظر في تشغيل الموسيقى داخل مرافقها، وصولاً إلى خيار إيقافها، إذا ترتب على ذلك تحمل رسوم ومصروفات إضافية لا تتناسب مع أوضاعها الحالية.

ولفتوا كذلك إلى تفضيلهم تأجيل تطبيق الرسوم أو اعتماد آلية تدريجية لتنفيذها، ما يتيح للمنشآت الفندقية فترة أطول للاستعداد وترتيب أوضاعها، مشيرين إلى تساؤلات لاتزال تحتاج إلى توضيح، وتفاصيل لايزالون يستفسرون عنها بشأن آلية التطبيق والإجراءات المرتبطة بها، وأي إعفاءات متعلقة بالقرار.

يذكر أن الرسوم السنوية للقطاع الفندقي (يشمل الفنادق والفنادق العائمة)، حددت وفق معيار عدد الغرف، وفئة تصنيف الفندق على ألا يتجاوز الحد الأقصى للتحصيل مبلغ 25 ألف درهم سنوياً.

عبء مالي إضافي

وتفصيلاً، أكد مدير فندق «كمبينسكي نخلة دبي»، هاني سليم، أن «القطاع الفندقي يلتزم بتطبيق التشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة»، مشيراً إلى أن قطاع الضيافة حظي بدعم كبير من الدولة على مدى السنوات الماضية، وأن الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الجديدة يأتي في إطار المسؤولية التي تقع على عاتق المنشآت الفندقية.

وأوضح سليم أن التقديرات الأولية للفندق تشير إلى أن كلفة رسوم استخدام الموسيقى ستراوح بين 47 و50 ألف درهم سنوياً، الأمر الذي سيشكل عبئاً مالياً إضافياً على الميزانية التشغيلية للفندق.

وأشار سليم إلى أن «ارتفاع التكاليف التشغيلية قد ينعكس مستقبلاً على أسعار الغرف والخدمات الفندقية، بما فيها المطاعم، خصوصاً أن الفنادق تتحمل العديد من الرسوم والمصروفات المرتبطة بتقديم خدماتها، وهو ما قد يمتد تأثيره إلى السوق الفندقية بشكل عام».

وتابع: «آلية تطبيق الرسوم لم تكن واضحة بشكل كامل في البداية، إلا أن الفندق بات اليوم أكثر استعداداً للتعامل مع هذه المتطلبات، بعد دراسة التكاليف المتوقعة وإجراء الحسابات اللازمة»، مشدداً على أهمية التكيف مع المتغيرات التنظيمية، بما يضمن استمرارية الأعمال، والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للضيوف. ولفت إلى أن التحدي الذي يواجه القطاع الفندقي يتمثل في تحقيق التوازن بين الالتزام بالتشريعات الجديدة، والمحافظة على تنافسية الأسعار، في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية.

رسوم الموسيقى

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، إن «المجموعة ستبدأ بسداد رسوم الموسيقى التي أقرتها وزارة الاقتصاد»، مؤكداً أن «المبالغ المحددة معقولة وليست كبيرة، وأن الفنادق تتجه إلى الالتزام بالمتطلبات الجديدة، بالتوازي مع استكمال الاستفسارات المتعلقة ببعض جوانب التطبيق».

حسني عبدالهادي: المبالغ المحددة معقولة، لكن التطبيق على مراحل كان خياراً مفضلاً، بدلاً من التطبيق المباشر. (الامارات اليوم )

ورأى عبدالهادي أن «الأمور أصبحت واضحة إلى حد كبير بالنسبة للمجموعة، إلا أن هناك بعض التفاصيل التي لايزال الفريق المعني يستفسر عنها»، مشيراً إلى أن التواصل مستمر مع فرق وزارة الاقتصاد للحصول على التوضيحات اللازمة، بشأن آلية التطبيق والإجراءات المرتبطة بها.

ورداً على سؤال يتعلق بقيمة الرسوم، قال: «لا ترى (المجموعة) أن قيمة الرسوم تمثل عبئاً كبيراً»، واصفاً المبالغ بأنها «معقولة»، مؤكداً أن التوجه هو البدء في السداد والالتزام بالمتطلبات، بعد اتضاح الجوانب المتعلقة بآلية التنفيذ.

وأشار عبدالهادي إلى أن «المجموعة» كانت تفضل تأجيل تطبيق الرسوم أو اعتماد آلية تدريجية لتنفيذها، بحيث يتم منح المنشآت فترة أطول للاستعداد وترتيب أوضاعها، معتبراً أن «التطبيق على مراحل، خلال الربع الثاني أو الثالث، كان سيكون خياراً مفضلاً من وجهة نظرهم، بدلاً من التطبيق المباشر».

ورداً على استفسار يتعلق بآلية سداد الرسوم بالنسبة للمجموعة، قال عبدالهادي: «ستتم عملية سداد الرسوم إلكترونياً، والتطبيق سيكون على مستوى كل مطعم بشكل منفصل، وليس بصورة موحدة على مستوى المجموعة، بما يعني التعامل مع متطلبات كل مطعم وفق آلية التطبيق المعتمدة».

وأكد عبدالهادي أن فنادق «كارلتون» على تواصل مع فرق الوزارة، وأن المجموعة ستبدأ عملية السداد في ضوء التوضيحات والإجراءات المعتمدة، مع استمرار متابعة التفاصيل التي لاتزال بحاجة إلى استفسارات.

إيقاف الموسيقى

وفي السياق نفسه، قال المدير العام لشركة «سويتش» لإدارة الفنادق، مدحت برسوم، إن «بعض المنشآت الفندقية لم تتلقَّ حتى الآن أي تواصل بشأن رسوم الموسيقى وآليات تطبيقها وسدادها»، مشيراً إلى أن هناك العديد من التساؤلات التي لاتزال بحاجة إلى توضيح، خصوصاً ما يتعلق بموعد الدفع وطريقته، وما إذا كانت هناك إعفاءات لبعض المنشآت؟ وأوضح برسوم أن عدم وضوح آلية التطبيق يثير تساؤلات من طرف القطاع، لافتاً إلى أن «أصحاب الفنادق لا يعلمون حتى الآن متى سيبدأ السداد وكيف سيتم، وما إذا كانت هناك حالات يمكن أن تستفيد من الإعفاءات، في ظل اختلاف الظروف التشغيلية والمالية من منشأة إلى أخرى».

وتابع: «بعض المنشآت قد يضطر إلى إعادة النظر في تشغيل الموسيقى داخل مرافقه، وصولاً إلى خيار إيقافها، إذا ترتب على ذلك تحمل رسوم ومصروفات إضافية لا تتناسب مع أوضاع الفنادق الحالية»، مشيراً إلى أن «الظروف الراهنة ليست مناسبة لبعض المنشآت لإضافة بنود جديدة إلى قائمة مصروفاتها».

ولفت برسوم إلى أن التكاليف التشغيلية للفنادق شهدت ارتفاعاً، ما يجعل تحمل مصروفات جديدة أمراً صعباً بالنسبة إلى بعض المشغلين، خصوصاً في ظل تعدد الالتزامات المالية التي تواجهها المنشآت، مؤكداً أن أي تكاليف إضافية تحتاج إلى دراسة مدى قدرة الفنادق على استيعابها.

مطالب بالتوازن

من جهته، قال المدير العام لفندق «روز ريحان من روتانا»، ممدوح علي: «يمثل تنظيم استخدام الموسيقى في المنشآت الفندقية خطوة مهمة نحو تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الفنانين والمبدعين، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات لترسيخ بيئة إبداعية مستدامة. فالموسيقى ليست مجرد عنصر ترفيهي، بل جزء لا يتجزأ من هوية تجربة الضيافة، وتسهم في خلق أجواء مميزة تمنح الضيوف تجربة أكثر ثراء وتميزاً».

ممدوح علي: تحقيق توازن بين دعم الصناعات الإبداعية ومراعاة المتطلبات التشغيلية للفنادق يعزز تنافسية القطاع.

وأضاف: «نحن نؤيد المبادرات التي تضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم، مع أهمية أن تكون إجراءات الترخيص واضحة ومرنة، وأن تراعي طبيعة القطاع الفندقي، وتنوع استخدامات الموسيقى في مرافقه المختلفة».

وتابع علي: «نعتقد أن تحقيق التوازن بين دعم الصناعات الإبداعية ومراعاة المتطلبات التشغيلية للفنادق، سيعزز تنافسية قطاع الضيافة، ويدعم مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة في السياحة والضيافة».