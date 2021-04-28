3.7 مليارات درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية خلال 3 جلسات

المصدر: أبوظبي ■ وام

تواصل تدفق السيولة إلى قاعات التداول في أسواق المال الإماراتية، التي تجاوز قيمتها 1.26 مليار درهم خلال جلسة أمس، ما رفع من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة إلى نحو 3.7 مليارات درهم في ثلاث جلسات.

وجاء استمرار تدفق السيولة إلى الأسواق المالية المحلية، على الرغم من حالة الهدوء التي سيطرت على حركة المؤشرات العامة، وذلك نتيجة عمليات جني الأرباح الطبيعية التي تعرضت لها شريحة من الأسهم القيادية، عقب الارتفاعات التي سجلتها في الأيام الماضية.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي أغلق عند مستوى 2630 نقطة، بانخفاض نسبته 0.61%، في حين أقفل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 6120 نقطة في ختام التعاملات.

وعلى الرغم من الهدوء الذي سيطر على حركة المؤشرات، فإن بعض الأسهم نجحت في تحقيق مكاسب جيدة، إذ شملت قائمة الرابحين سهم «جلفار» الصاعد إلى 1.58 درهم، وسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق الذي سجل 2.30 درهم.

وفي سوق دبي المالي، شملت قائمة الأسهم الرابحة سهم «العربية للطيران» المرتفع إلى 1.31 درهم، وسهم السوق 1.08 درهم و«دار التكافل» 1.07 درهم، وكانت جلسة أمس، شهدت التداول على 220 مليون سهم نفذت من خلال 3781 صفقة.

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