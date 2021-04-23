«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، أنها ستستأنف خدمة مكسيكو سيتي عبر برشلونة بأربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من الثاني من يوليو 2021. وتعيد الناقلة مع إطلاق هذه الخدمة مرة أخرى، وصل المكسيك مع شبكة خطوطها عبر دبي، كما تسهم في تعزيز حركة التجارة والسياحة، مع تزويد العملاء في جميع أنحاء العالم بمزيد من الخيارات للسفر براحة وسلاسة.

وستخدم الناقلة رحلاتها إلى المكسيك بطائرات «بوينغ 777-200LR» بتقسيم الدرجتين، التي توفر 38 مقعداً في درجة رجال الأعمال، بتوزيع (2-2-2)، و264 مقعداً في الدرجة السياحية.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة «ئي كيه 255» مطار دبي الدولي الساعة 3:25 فجراً لتصل برشلونة الساعة 8:35 صباحاً، ثم تغادرها الساعة 10:50 صباحاً لتصل إلى مكسيكو سيتي في الساعة 4:05 عصراً.

أما رحلة العودة «ئي كيه 256»، فتقلع من مكسيكو سيتي الساعة 7:40 مساءً لتصل برشلونة في الساعة 1:35 من بعد ظهر اليوم التالي، ثم تغادر برشلونة في الساعة 3:30 عصراً لتهبط في دبي الساعة 00:15، بالتوقيت المحلي.

وستخدم رحلة «طيران الإمارات» بين دبي وبرشلونة والمكسيك، العملاء في المكسيك وتوفر لهم مواصلة سفرهم بسهولة إلى العديد من الوجهات في أوروبا والهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط عبر دبي أو برشلونة.

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