7.3 مليارات درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم خلال جلسة واحدة

المصدر: أبوظبي - وام

تواصل تدفق السيولة الى قاعات التداول في أسواق المال الإماراتية مما رفع اجمالي قيمة الصفقات المبرمة الى نحو 4.8 مليارات درهم خلال ثلاث جلسات.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية لاسهم الشركات المتداولة في جلسة اليوم نحو 7.3 مليارات درهم وذلك بحسب ما يظهر الرصد اليومي للتعاملات .

وبدا واضحا منذ انطلاق التعاملات استمرار تركز النسبة الأكبر من السيولة على شريحة محددة من الأسهم القيادية خاصة المدرجة في سوق العاصمة، مما يعكس تواصل عمليات الشراء المؤسسي على هذه الأسهم بانتظار الإعلان عن بياناتها المالية عن الربع الأول من العام 2021 .

وكان النشاط الأكبر سجل على سهم الشركة العالمية القابضة المرتفع الى 92.90 درهما والذي تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة عليه 492 مليون درهم وذلك بالإضافة الى سهم بنك ابوظبي الأول الصاعد لمستوى 14.56 درهما ،بتداولات بلغت قيمتها 326 مليون درهم.

وصعد سهم الواحة الى 1.18 درهم.

وكان المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية اغلق عند مستوى 6155 نقطة بزيادة نسبتها 0.87 % مقارنة مع اليوم السابق في حين اقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2624 نقطة .

وشملت قائمة الأسهم الرابحة في سوق دبي المالي كلا من سهم بنك الامارات دبي الوطني المرتفع الى 12.05 درهما بالإضافة الى سهم اعمار مولز 1.88 درهم، فيما اغلق سهم اعمار عند 3.81 دراهم بعدما تم تداوله دون احقية الأرباح.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية 244 مليون سهم نفذت من خلال 4129 صفقة.

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