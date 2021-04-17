تجار ذهب: غياب المحفزات وارتفاع الأسعار وراء تراجع الطلب على المشغولات

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

تراجعت أسعار الذهب، نهاية الأسبوع الماضي، بين 50 و75 فلساً للغرام، من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الأسواق شهدت بطئاً في الطلب على مبيعات المشغولات بدعم من غياب المحفزات التي تدعم الإقبال على الشراء وذلك مع عدم تسجيل الأسعار انخفاضات بنسب كبيرة، وغياب مناسبات شراء الهدايا، لافتين إلى أن المتاجر شهدت عمليات بيع محدودة مع تأجيل معظم المتعاملين قرار الشراء لمرحلة لاحقة لحين انخفاض الأسعار.

مظاهر البطء

وتفصيلاً، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «مظاهر البطء سيطرت مؤشراتها أخيراً على الأسواق، مع تأجيل معظم المتعاملين عمليات الشراء لهدايا المشغولات خلال الفترة الحالية، وذلك لأسباب تتعلق بكون الأسعار حالياً عند معدلات مرتفعة، إضافة إلى انشغال عدد كبير من المتعاملين بشراء مستلزمات شهر رمضان، وتفضيل الشراء خلال فترة عيد الفطر».

وأشار إلى أن «استمرار الأسعار عند معدلات مرتفعة، وعدم تسجيل معدلات تراجع ملموسة، أسهمت أيضاً في حالة من التراجع الحاد في الطلب على شراء السبائك والعملات الذهبية، وذلك لكون الأسعار الحالية غير مناسبة للشراء لأغراض السبائك أو الادخار».

غياب المحفزات

بدوره، قال مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، إن «الأسواق شهدت معدلات بطء ملحوظة أخيراً وذلك مع غياب عوامل محفزة لشراء المشغولات خلال الفترة الحالية، مثل عدم وجود انخفاضات محفزة أو مناسبة لشراء الهدايا، بما يسهم في استقطاب المتعاملين للشراء»، لافتاً إلى أن «معظم المقيمين لا يفضلون الشراء خلال شهر رمضان، مع الانشغال بمظاهر الاحتفاء بالشهر، فيما تشهد الأسواق حالياً تراجعاً في معدلات شراء السائحين لهدايا المشغولات، لاسيما مع كون الأسعار عند معدلات مرتفعة».

وأضاف أن «معظم المتاجر تعوّل على فترة عيد الفطر لتنشيط حركة المبيعات، وذلك مع اعتياد عدد كبير من المتعاملين شراء هدايا المشغولات خلال تلك المناسبة بغض النظر عن معدلات الأسعار».

أسعار مرتفعة

من جهته، قال مدير شركة «ريكيش للمجوهرات» ريكيش داهناك، إن «استمرار الأسعار عند حدود مرتفعة أسهم في بطء الطلب على مبيعات المشغولات لاسيما مع تأجيل متعاملين للشراء لحين تسجيل أسعار الذهب معدلات انخفاض كبيرة»، لافتاً إلى أن «تراجع الإقبال على شراء هدايا المشغولات يشمل المقيمين والسائحين».

وأضاف أن «الأسعار الحالية للذهب عززت من حالة تراجع الطلب بشكل كبير على السبائك والعملات الذهبية سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار، وذلك بعدما كانت شهدت معدلات رواج كبيرة خلال الشهر الماضي، مدعومة بتراجع الأسعار وارتفاع ثقافة الادخار عبر السبائك والعملات».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 211.75 درهماً، بانخفاض قيمته 75 فلساً بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 199 درهماً، بتراجع 75 فلساً، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 189.75 درهماً، بانخفاض 75 فلساً، كما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 162.75 درهماً، بتراجع 50 فلساً.

- متاجر شهدت عمليات بيع محدودة مع تأجيل متعاملين قرار الشراء لحين انخفاض الأسعار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news