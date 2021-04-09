5.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 5.1 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 963 مبايعة، بقيمة 2.87 مليار درهم، منها 89 مبايعة لأراضٍ بقيمة 512.58 مليون درهم، و874 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 2.35 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 2.19 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 66 هبة بقيمة 142.66 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة «سيح شعيب 3»، بينما تصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 624 مليون درهم في منطقة أم رمول، تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بتسجيلها 109 مبايعات بقيمة 305 ملايين درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا بـ64 مبايعة قيمتها 204 ملايين درهم، ثم «وادي الصفا 7» بتسجيلها 55 مبايعة بـ56 مليون درهم.

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