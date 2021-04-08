30.76 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

شهدت أسواق الأسهم المحلية أداء جيداً، خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.97%، وربح مؤشر السوق 117.5 نقطة، مغلقاً على 6059.05 نقطة، التي تعد الأعلى منذ 16 عاماً. كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.9%، رابحاً 25.2 نقطة وأغلق على 2582.87 نقطة.

وحققت الشركات المدرجة في سوقَي المال مكاسب سوقية بقيمة 30.76 مليار درهم، خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى تريليون و236 مليار درهم، وتعدّ الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق.

أسواق المال

وتفصيلاً، حققت الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية مكاسب سوقية بقيمة 30.76 مليار درهم، خلال جلسات الأسبوع الأول من شهر أبريل، موزعة بقيمة 29.22 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.54 مليار درهم لسوق دبي المالي، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى تريليون و236 مليار درهم، وتعدّ الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق.

وارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.97%، رابحاً 117.5 نقطة خلال الأسبوع الماضي، بدعم من سيولة التداولات المرتفعة، التي قاربت في بعض الجلسات قيمة المليار درهم، ليغلق بنهاية جلسة أمس عند مستوى فوق 6059.05 نقطة التي تعد الأعلى منذ 16 عاماً.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.9% خلال أسبوع، مضيفاً 25 نقطة مقارنة بإغلاق الخميس السابق.

أداء الأسبوع

من جانبه، قال المدير بشركة «الأنصاري للخدمات المالية»، عبدالقادر شعث: «كان أداء الأسبوع الماضي متبايناً وفيه كثير من الأحداث والمتغيرات، وفي سوق دبي المالي مازالت السيولة ضعيفة، على الرغم من إغلاق السوق بشكل جيد في جلسته الختامية، خصوصاً بعد إعلان العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، محمد العبار، عن وصول مبيعات الشركة لأكثر من ستة مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو أسهم في دعم القطاع ككل».

وأضاف: «بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، مازال مؤشره يؤدي أداء بشكل جيد، من حيث مستوى السيولة اليومية وأداء المؤشر، حيث حافظ على مستوى سيولة يومية وصل لمليار درهم في بعض الجلسات، بالإضافة إلى الأداء القياسي لبعض الأسهم، ومن أبرزها (العالمية القابضة) التي وصل سعر السهم فيها إلى ما فوق 80 درهماً، وبالإضافة إلى الأداء الجيد لأسهم قطاع الطيران ممثلة في شركة (طيران أبوظبي)».

سوق أبوظبي

وتابع شعث: «سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد وصول المؤشر لأعلى نقطة منذ 16 عاماً، وهو ما وجّه أنظار الكثير من المَحافظ إلى السوق، لاسيما مع تواصل ارتفاعاته على مدار أكثر من ست جلسات متتالية، وكان آخرها جلسة الأربعاء الماضي».

وأشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد توسع عدد من المستثمرين في بناء مراكز مالية جديدة لمَحافظهم، من خلال الاعتماد أكثر على الأسهم القيادية، لاسيما في القطاعات التي شهدت إقرار توزيعات نقدية عن العام الماضي.

وقال شعث إن هناك سيناريو متوقعاً للأسبوع المقبل، هو أداء يتسم بهدوء نسبي لاسيما مع حلول شهر رمضان، مع إمكانية تحسن الوضع في كلا السوقين في شهر رمضان.

من جانبه، قال المحلل المالي، جمال عجاج، إن «أحجام التداول في سوق أبوظبي المالي، أفضل من سوق دبي المالي، حيث حافظ سوق أبوظبي المالي على أحجام تداول عالية قاربت مليار درهم، خلال أغلب جلسات السوق، لكن في سوق دبي المالي شهد القطاع العقاري أداء جيداً مع ختام التعاملات في السوق، بالتزامن مع إعلان (إعمار) مبيعات بقيمة تتجاوز ستة مليارات درهم».

6.3 مليارات درهم مبيعات «إعمار للتطوير» خلال 2020

عقدت شركة «إعمار للتطوير»، أمس، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، حيث سلط مجلس إدارتها الضوء على أداء الشركة الذي يعكس تطورها المستمر، على الرغم من التحديات التي فرضتها الأوضاع الحالية.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على التقرير الذي قدمه مجلس الإدارة، والذي يضمّ نشاط الشركة ووضعها على الصعيد المالي، وكذلك تقرير المدقق المالي.

وأعلنت الشركة، تحقيقها مبيعات عقارية بقيمة 6.308 مليارات درهم، وصافي أرباح بقيمة 1.657 مليار درهم، خلال عام 2020، مشيرة إلى أنها تمتلك مشروعات للبيع بـ24.605 مليار درهم، سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

وقال مؤسّس شركة إعمار العقارية، محمد العبار: «رغم كل الظروف التي نعيشها على مستوى العالم، نستمر في (إعمار للتطوير) في الالتزام بتسليم مشروعاتنا على أكمل وجه، ونضع كل جهودنا في سبيل تحقيق التطور على الدوام وتجاوز حدود التوقعات»، مشيراً إلى أن عام 2021 سيشهد تطورات تدريجية على صعيد الأعمال.

وأضاف: «نحن في (إعمار للتطوير) سنكرّس كل جهودنا لإكمال مشروعاتنا الرئيسة بأسرع وقت، وذلك بدعم من الابتكارات التي تم تحقيقها في عالم الأعمال الرقمي». دبي - الإمارات اليوم

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