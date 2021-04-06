سهم في سوق أبوظبي يرتفع من 80 فلس إلى 84.5 درهم

المصدر: مدحت السويفي – دبي

سجل سهم شركة العالمية القابضة خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء أعلى سعر له منذ الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية مغلقاً على 84.5 درهم.

وتشير التداولات التاريخية إلى أن أقل سعر وصل إليه السهم عند بداية تداوله في السوق كان عند 80 فلس وقت إدراجه في أكتوبر من عام 2005، كما أنه ارتفع بنسبة 400% خلال الإثنى عشر شهراً الماضية.

وبنهاية الجلسة صعد السهم بنسبة 12.8%، وأغلق على 84.5 درهم، وهو لم يصله منذ إدراجه في أكتوبر من عام 2005.

ويشهد السهم انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية خاصة بعد الإعلان عن خطة استراتيجية لزيادة استثمارات الشركة، ووصلت قيمته السوقية إلى نحو 136.42 مليار درهم اليوم بعد أن كانت 240 مليون درهم في بداية إدراجه.

وأعلنت الشركة الأحد الماضي، عن سحب استثمارها البالغ 100 %من حصتها في شركة "ترست إنترناشيونال جروب"، مقابل بيع بقيمة 350 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي، أن لديها استراتيجية واضحة تتمثل في تعزيز محفظة استثماراتها.

وستتيح الاستراتيجية الجديدة الدخول في عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وإعادة الهيكلة والتوحيد والتنويع وسحب الاستثمارات.

وتشهد الشركة نمواً في شتى قطاعات أعمالها، مما عزز أوضاعها المالية بقوة وجذب المتداولين لاقتناص أسهمها، وفقاً لمحللين.

ومن جانبه قال المحلل المالي وليد الخطيب، إن السهم تداولاته محدودة من قبل مالكي السهم، وهو ما رفعه بهذه النسبة الكبيرة خلال الفترة الماضية.

يشار إلى تحقيق الشركة أرباح قدرها 3.02 مليار درهم بنهاية عام 2020، مقارنة بأرباح قدرها 505.6 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019، بزيادة 500 %.

وتعمل شركة العالمية القابضة في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ مع التركيز على الأغذية واللحوم المعلبة.

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