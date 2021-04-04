مخصصات عروض رمضان تتجاوز 400 مليون درهم

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفادت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي المبلغ المخصص لدعم عروض التخفيضات الرمضانية يتجاوز 400 مليون درهم، مشيرة إلى أن 894 منفذ بيع في مختلف إمارات الدولة تشارك في تلك العروض بنسب تخفيضات تراوح بين و25 و75%. وذكرت الوزارة، خلال إحاطة إعلامية أمس، أنها ستنفذ 420 جولة تفتيشية خلال رمضان، لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار، مؤكدة أنها لم تسمح برفع أسعار أي سلعة خلال العام الماضي. وأوضحت أنه سيتم توريد 22 ألف طن من الخضراوات والفوكه إلى سوقي دبي وأبوظبي يومياً خلال رمضان، لافتة إلى أن إجمالي حجم المخزون المتوافر في السوقين من الخضراوات والفواكه يبلغ نحو 130 ألف طن حالياً.

عروض

وتفصيلاً، قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مروان السبوسي، إن «894 منفذ بيع في مختلف أنحاء الدولة بدأت بالفعل طرح عروض التخفيضات الخاصة بالموسم الرمضاني المقبل، بنسب تراوح بين 25 و75%»، مشيراً إلى أن بعض المنافذ تطرح تخفيضات على نحو 30 ألف سلعة.

مخصصات

وأضاف السبوسي، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة في دبي أمس، حول إجراءات حماية المستهلك في الدولة الإمارات والاستعدادات والجهود المبذولة لاستقبال شهر رمضان، أن «إجمالي قيمة المخصصات لدعم عروض التخفيضات الرمضانية تجاوز 400 مليون درهم»، لافتاً إلى أن تلك التخفيضات ستشمل منافذ بيع مختلفة، كما ستشمل منصّات للتجارة الإلكترونية، سواء مستقلة أو تابعة للمنافذ. وتوقع السبوسي أن تشهد منصات التجارة الإلكترونية زيادة في الإقبال بنسب كبيرة قبيل وخلال شهر رمضان، داعياً المستهلكين إلى عدم التركيز في التسوّق على منافذ البيع فقط، وإنما الدمج مع عميات الشراء عبر المنصّات الإلكترونية تجنبا للازدحام في المنافذ البيع.

جولات تفتيشية

وكشف السبوسي أن الوزارة تستهدف تنفيذ 420 جولة تفتيشية في مختلف أسواق الدولة خلال رمضان، لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار في مختلف القطاعات الغذائية والاستهلاكية.

وقال إن «الوزارة عقدت اجتماعات مع ممثلي أسواق الخضراوات والفواكه في كل من دبي وأبوظبي، حيث تم الاتفاق على توفير الكميات اللازمة من الخضراوات والفواكه استعداداً للشهر الفضيل». وأوضح السبوسي أن «معدل الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه في سوق دبي، سيبلغ خلال موسم رمضان نحو 17 ألف طن، في حين سيصل استيراد تجار أبوظبي إلى نحو 5000 طن»، لافتاً إلى أن إجمالي حجم المخزون المتوافر حالياً من الخضراوات والفواكه في السوقين يبلغ نحو 130 ألف طن.

رفع الأسعار

وأكد السبوسي أن الوزارة لم توافق على أي طلبات تتعلق برفع أسعار السلع من قبل شركات التوريد، خلال العام الماضي بأكمله، فيما سمحت فقط منذ بداية العام الجاري بزيادة محدودة لم تتجاوز 5% على سلعتين بعد التحقق من المبررات الحقيقية والمستندات التي تثبت تغير أسعار السلع من دول المنشأ وفق تداعيات تتعلق بجائحة «كورونا».

وأشار إلى أن هناك العديد من البدائل مع ارتفاع التنافسية والتنوع في التوريد من مختلف السلع إلى أسواق الدولة.

حماية المستهلك

وأوضح السبوسي أن عدد الجولات التفتيشية الإجمالية التي نفذتها الوزارة والدوائر المحلية في مختلف أسواق الدولة، خلال العام الماضي، وصل إلى 139 ألفاً و190 جولة، منها 15 ألفاً و542 جولة خاصة بحماية المستهلك، التي تشمل التأكد من البطاقات التعريفية للسلع، وتثبيت الأسعار، ووضع الملصقات السعرية، ومراقبة جودة البضائع، فيما توزعت الجولات الأخرى على فئات «الغش التجاري» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف» و«تفتيش المصانع والوكالات التجارية».

وبيّن أنه في ما يتعلق بالربع الأول من العام الجاري، بلغ العدد الإجمالي للجولات نحو 615 جولة، منها 282 جولة خاصة بحماية المستهلك.

مبيعات «التعاونيات»

بدوره، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي، إن «جميع منافذ التعاونيات، التي يبلغ عددها 17 تعاونية، تضم 160 فرعاً، ستطرح عروضاً ترويجية خاصة بشهر رمضان، تشمل نحو 40 ألف سلعة بتخفيضات تراوح بين 25 و75%، إلى جانب عروض السلال الرمضانية المدعمة». وأضاف البستكي في كلمة بالإنابة عن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، أن «مبيعات التعاونيات الاستهلاكية خلال العام الماضي، ارتفعت إلى أكثر من سبعة مليارات درهم، فيما بلغ عدد المساهمين في التعاونيات 84 ألفاً و478 مساهماً»، متوقعاً أن يرتفع إجمالي عدد فروع التعاونيات الاستهلاكية في الدولة في نهاية العام الجاري إلى 195 فرعاً.

دعم

من جهته، أفاد مسؤول العلاقات العامة في مجموعة مراكز «اللولو»، حسن محمد المرزوقي، بأن المجموعة رصدت 40 مليون درهم لدعم عروض وخصومات موسم رمضان، التي ستشمل نحو 30 ألف سلعة في 90 فرعاً للمجموعة على مستوى الدولة، مبيناً أن العروض ستشمل خصومات تراوح بين 25 و70% على السلع المختلفة.

الشكاوى والاستدعاءات

قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مروان السبوسي، إن «الإدارة بالتعاون مع جهات مختصّة، استطاعت حل 1412 شكوى تلقتها من مستهلكين في مختلف إمارات الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري».

وكشف أن «الوزارة تعتزم تقديم مبادرة لتوحيد إجراءات شكاوى المستهلكين على مستوى الدولة، بالشراكة مع السلطات المختصة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين، من خلال التركيز على تقليص إجراءات الخدمة، وتقليل الوقت اللازم لإنهائها».

وأوضح السبوسي أن «إجمالي عدد حالات استدعاء السلع منذ يناير 2021 حتى الآن، بلغ 33 ألفاً و725 سلعة»، مشيراً إلى أن فئتي السيارات والأجهزة الإلكترونية استحوذتا على النسبة الأكبر من إجمالي السلع المستدعاة، بواقع 29 ألفاً و897 سيارة مستدعاة، فيما بلغ إجمالي الأجهزة الإلكترونية المستدعاة نحو 2158 جهازاً، إلى جانب 1670 حالة استدعاء خاصة بمواد التجميل.

• تنفيذ 420 جولة تفتيشية لضمان استقرار الأسعار والسلع.

• 22 ألف طن من الخضراوات والفوكه سيتم توريدها إلى سوقي دبي وأبوظبي يومياً خلال رمضان.

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